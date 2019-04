Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca majoritatea parlamentara, care a votat miercuri in Camera Deputatilor pentru modificarea Codului penal, s-a subordonat intereselor lui Liviu Dragnea de "a scapa" de Justitie si s-a "delegitimat complet" fata de mandatul primit de la alegatori, conform…

- "Am aflat de decizia Parlamentului de a modifica Codul penal, de la Tulcea. Constat inca o data ca, din pacate, aceasta majoritate parlamentara s-a subordonat intereselor unui om care vrea sa scape de Justitie si a fost de acord sa se delegitimeze complet vizavi de mandatul pe care l-a primit de…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, considera ca majoritatea parlamentara, care a votat miercuri in Camera Deputatilor pentru modificarea Codului penal, s-a subordonat intereselor lui Liviu Dragnea de "a scapa" de Justitie si s-a "delegitimat complet" fata de mandatul primit de la alegatori. "Am aflat…

- Liviu Dragnea ia in calcul sa treaca Guvernul din nou prin votul Parlamentului, cu scopul de a-l obliga pe Klaus Iohannis sa-l numeasca pe Eugen Nicolicea la Justitie, sustin surse social-democrate. Insa coalitia PSD-ALDE are o majoritate pe muchie de cutit. Voturile UDMR ar fi din nou decisive.

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) se va pronunța, joi, de la ora 10.00, asupra conflictului juridic intre Parlament și Inalta Curte de Casație și Justiție pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de corupție.Victor Ponta e convins ca judecatorii vor decide in favoarea…

- In perioada in care ii fusesera delegate atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor, vicepresedintele Camerei Florin Iordache a sesizat Curtea Constitutionala in privinta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu completurile…

- Procedurile legate de referendumul pe Justitie, anuntat de presedintele Klaus Iohannis, ar putea merge repede in Parlament, cu conditia sa existe intrebarile, a declarat vineri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Totodata, el a aratat ca nu exista o procedura…

- "Salutam initiativa presedintelui Klaus Iohannis de a propune organizarea referendumului pentru justitie. Votul cetatenilor va fi ultima dovada, una zdrobitoare, a esecului PSD-ALDE. O coalitie mincinoasa, care a pretins mai bine de doi ani ca romanii isi doresc sa scape hotii si ca prioritatea nationala…