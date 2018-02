Stiri pe aceeasi tema

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului Europei. "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Marele anunț de joi, incepand cu ora 18.00, ce va fi facut de Tudorel Toader, este așteptat de toata lumea. Pana atunci, apar diverse reacții și speculații in ceea ce privește decizia de pe care ar putea s-o ia ministrul Justiției. In acest context, președintele AMR, Andreea Ciuca, a declarat la ca…

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Fostul ministru Elena Udrea a precizat, prin intermediul unei postari pe Facebook, miercuri seara, dupa conferința șefei DNA, ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti…

- Emil Boc tot mai vrea tenis international al Cluj. "E nevoie de implicarea mediului de afaceri" Emil Boc a reiterat ca doreste organizarea la Cluj a unui turneu international de tenis. Articolul acesta este din ciclul „discutii la Realitatea FM". Pentru ca deocamdata doar aici s-a ajuns…

- Secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, susține, in urma dezvaluirilor vizand DNA, ca s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei. „Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!", a transmis Codrin Ștefanescu. De asemenea,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca este strict decizia Guvernului si a premierului daca Darius Valcov ramane sau nu in Executiv. "Nu, nu ii dau sfat domnului Valcov, e o condamnare in prima instanta, nu-s jurist, nu-s avocat, imi este foarte greu sa comentez…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a discutat miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia nu i s-a permis sa ia cuvantul. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept…

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Gigi Becali nu-l mai vrea in fruntea FRF pe Razvan Burleanu și i-a cerut lui Gica Hagi sa candideze la alegerile din aprilie. "Cand a zis Gica Popescu ca vom avea un candidat surpriza, eu m-am gandit imediat la Hagi." "In mod normal, el ar trebui sa candideze. Bai, Gica, ai facut ce n-a facut…

- Atat sefa Directiei Nationale Anticoruptie, cat si procurorul general Lazar au participat la o dezbatere privind “frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice”. Prilej cu care a prezentat o statistica si a adus in discutie faptul ca sunt cazuri in care procurorii sunt sesizati si dupa 7 sau 9…

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Potrivit datelor publicate de Eurostat cu baza in anul 2015, Romania a inregistrat la finele lui 2017 cel mai ridicat ritm de crestere al preturilor pe ultimele trei trimestre ale anului trecut, cu o majorare de 2,52% in intervalul aprilie – decembrie. Asta desi nivelul preturilor s-a pastrat sub cel…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit...

- "Din pacate, protestele nu pot salva Romania. Ele arata doar ca Romania poate fi salvata, de vreme ce exista oameni capabili sa se angajeze atat de direct intr-o lupta civila. Cata vreme guvernarea e indiferenta, suverana, sigura pe dreptatea ei...Problema acestei guvernari este ca se crede infailibila.…

- Codrin Stefanescu vine si intareste declaratia liderului PSD, Liviu Dragnea, care spunea in urma cu cateva zile ca "am hotarat sa ținem cont de voturile romanilor și sa ne facem noi Guvernul. Membri cercetati penal pot face din Guvern". Veti continua discutia pe Codurile Penale in Comisia…

- Octavian Pantis de la Qualians, consultant in leadership, spune ca in acest moment principala problema pentru managerii romani este ca s-au instalat intr-o zona de confort, le este bine asa cum le este si din acest motiv nu mai vor sa mute muntii. In aceste conditii, lucrurile se petrec…

- Povestea trista a Maiei, fetița de 12 ani din Timișoara care nu și-a mai primit tratamentul cu imunoglobulina din luna iulie a anului trecut și este obligata sa stea inchisa in casa, continua in același ton. Mama copilei numara zilele de „tratament” facut cu promisiuni ale statului roman și a ajuns…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- Galatenilor le-a ajuns cutitul la os, in plina iarna, satui de stilul de lucru al societatilor care ar trebui sa asigure reparatiile avariilor la instalatia de gaz. Firmele nu lucreaza in weekend-uri si, de multe ori, dupa ce efectueaza reparatiile, uita sa reporneasca instalatia, astfel incat zeci…

- "Romania este pe ultimul loc privind aparatura medicala pentru tratarea cancerului. Bulgaria se afla in fața noastra. (...) Cand auzi o astfel de știre te indignezi? Reflexul este ca da. Noi om fi pe ultimul loc la aparatura medicala, dar cred ca suntem pe primul loc la servicii secrete. Nu putem…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Acesta sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi au gandit strategia de distrugere a tarii". "Din momentul in care vei reuși sa recuperezi serviciile in favoarea statului…

- Poliția Locala a gasit o metoda care a nascut controverse pentru a rezolva problema cainilor vagabonzi, care sunt eliberați imediat dupa ce au fost capturați. Pe pagina de Facebook a Poliției locale li se aduce la cunoștința cetațenilor ca dupa o discuție cu primarul localitații s-a decis…

- Un cutremur cu magnitudinea de 32.5 grade pe scara Richter s-a produs marti in judetul Buzau, la adancimea de 116 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). DIRECTOR INFP: "Zona Vrancea este capabila de cutremure mari" Anunt alarmant despre marele cutremur. Specialistii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca Bugetul de stat pe 2018 este unul care genereaza o crestere a datoriei publice, ceea ce indeparteaza Romania de zona euro si de "nucleul dur" al UE."Am privit cu atentie bugetul și aș face cateva observații. Este un buget care iși așeaza caracterul…

- Casatoriile de conveniența sunt, in continuare, una dintre modalitațile prin care strainii din țarile non-UE pot deveni ”europeni” și, astfel, pot circula liberi pe batranul continent. Polițiștii aradeni de la ”Imigrari” au depistat doua cupluri – romani și sarbi -, care și-au ”combinat” viețile pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca prima faza acordului privind Brexit satisface România, precizând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata."Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. "Eu cred ca se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi ne…

- Potrivit unui comunicat de presa remis, miercuri, de universitatea ieșeana, ambasadorul Canadei a declarat ca are ca obiectiv, in mandatul sau din Romania, sa corecteze imaginea greșita pe care aceasta o are.

- O publicație independenta cu sediul la Bruxelles a facut recent o radiografie a activitații DNA, intr-un articol intitulat „Corupția luptei anticorupție din Romania” („The Corruption of Romania’s Anti-Corruption fight”). „Aceasta este povestea luptei anti-corupție a Romaniei: o creștere cu 50% a numarului…

- Steaua - Lugano e joi, de ora 22:00, in direct la ProTV si Telekom Sport 1. Arbitrul Nikola Dabanovici din Muntenegru a fost delegat de UEFA la ultima partida din grupele Europa League a Stelei, impotriva formatiei elvetiene FC Lugano, informeaza FRF. Gigi Becali este insa mai interesat de arbitrajele…

- O veste proasta, legata de apa cea de toate zilele, de la Comisia Europeana o da guvernanților și autoritaților locale vicepresedintele Asociatiei Comunelor din Romania, Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca,

- In Uniunea Europeana se consuma zilnic 500 de tone de carne pentru shaorma și kebab, potrivit unei statistici invocate de cotidianul german Bild, scrie libertatea.ro. Romania este una dintre țarile in care cele doua preparate de proveniența orientala se bucura de mare succes. Toate acestea ar putea…

- Buda: Din cauza absorbției reduse, Romania va pierde fonduri in viitorul cadru financiar multianual al UE Dezbaterile principale in instituțiile europene se articuleaza in prezent in principal asupra modului in care vor arata politicile europene dupa anul 2020, odata cu inceperea urmatorului cadru financiar…

- Deficienta de fier este una dintre cele mai intalnite probleme medicale din lumea moderna, iar femeile sunt cele mai expuse acestui risc. Conform unui nou studiu, 44% din femeile din Romania considera ca lipsa de fier are un impact negativ considerabil asupra starii generale de bine, pentru 28% din…

- Situația infrastructurii din Romania nu este cauzata de o problema de finanțare, ci mai degraba o lipsa de proiecte publice viabile bine planificate, a declarat, Andrew McDowell, vicepreședintele Bancii Europene de Investiții (BEI).Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela…