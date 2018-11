Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a luat o decizie radicala pentru cetațenii spanioli: Renunțarea la toate mașinile cu motoare pe benzina, motorina și hibrida! De cand va intra in vigoare aceasta hotarare

- Mircea Badea a prezentat un pasaj din interceptarile pe care Onea le-a depus la instanta, din dosarul pe care i l-a deschis fostei sefe a AEP Ana Maria Patru, interceptari in care se aude dialogul dintre doi soferi de TIR. Badea a comentat drept incalificabil faptul ca Onea a interceptat oameni…

- UEFA a decis ca FCSB sa primeasca o amenda de 16.000 de euro și sa joace cu un sector inchis (1.000 de locuri) la meciul urmator in cupele europene, scrie GSP. Gigi Becali a stabilit lista neagra. Ce jucatori vor pleca in iarna de la FCSB Motivul este legat de incidentul de la meciul…

- Maria Ghiorghiu atrage atentia asupra bebelusului Elenei Udrea si a pericolului in care este pusa fosta blonda de la Controceni. "Elena Udrea a fost din nou arestata, dar in Costa Rica. Insa, trebuie sa recunoastem ca Elena Udrea are un bebelus de numai 10 zile la momentul arestarii. Acest…

- Locuința din str. Vasile Lucaciu, nr. 5 are inregistrate 5.000 de persoane, imobilul aflandu-se langa Colegiul National "Matei Basarab" din Capitala, unde sunt amplasate cele doua secții de votare. La secția de votare 382 de la Colegiul Național „Matei Basarab" nu s-a prezentat nimeni la…

- Mircea Badea a vorbit in pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „In gura presei” despre scrisoarea deschisa semnata de lideri ai PSD, prin care se cere „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea di...

- Teribila veste a fost data pe Facebook de Calin Pop, unul dintre membrii trupei „Celelalte Cuvinte". „Un vechi fan si prieten care in timpul concertului de aseara ne-a parasit, facand infarct. Absurd. Poate ca ar fi fost locul preferat daca ar fi fost sa aleaga. RIP Corneliu Tudor. Voi reveni in Bucuresti…

- Veste îngrijoratoare pentru clientii British Airways: pagina de internet si aplicatiile de mobil ale companiei au fost sparte, iar informatii cu caracter personal a sute de mii de persoane sunt în pericol, potrivit The Guardian.