- In urma cu puțin timp, medicii de la spitalul C.C.Iliescu au decis ca fostul președinte Ion Iliescu sa iasa de pe secția de terapie intensiva. Ion Iliescu a fost mutat pe o secție a spitalului. Masura vine dupa ce starea sa de sanatate s-a imbunatațit. Fostul presedinte Ion Iliescu…

- Andreea Berecleanu și-a amintit de vremurile de inceput ale carierei sale in televiziune. Vedeta a oferit detalii necunoscute din trecutul sau profesional. Andreea Berecleanu este de foarte mulți ani pe micile ecrane in postura de prezentatoare de știri. De-a lungul anilor, a lucrat la mai multe posturi…

- VOUCHERE DE VACANȚA. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a dezvaluit in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca voucherele de vacanța se vor oferi și in anii 2019 și in 2020. VOUCHERE DE VACANȚA. „Voucherele de vacanța le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o masura din programul nostru de…

- Realizatorul Antenei 3 Mircea Badea a comentat joi seara, sarcastic, la ”Sinteza Zilei” candidatura lui Rareș Bogdan pe lista PNL, la alegerile europarlamentare.Citește și: IPJ Timiș CONFIRMA dezvaluirile ȘTIRIPESURSE.ro - Poliția a IGNORAT primul apel al barbatului taiat de viu cu drujba…

- Lista PNL pentru alegerile europarlamentare a fost validata joi, primele pozitii fiind ocupate, in ordine, de Rares Bogdan, Mircea Hava, Siegfried Muresan, Vasile Blaga, Adina Valean. Mircea Badea a comentat joi seara la ”Sinteza Zilei” despre poziția pe care o ocupa Rareș Bogdan pe…

- Iubitorii artei dramatice din Campia Turzii vor avea parte, luni 25 martie 2019, de un adevarat rasfaț al simțurilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CS Ciurea – CSM FC Vaslui 2-7 (2-3) SUCCES… CSM FC Vaslui a incheiat seria meciurilor amicale din aceasta iarna cu o victorie, echipa antrenata de Cristi Ungureanu reusind sa se impuna, cu scorul de 7-2, in amicalul disputat la Tomesti, impotriva echipei CS Ciurea (Liga 4 Iasi). “Galben-verzii” au…

- Jurnalistul spune ca Grapini ”s-a comportat ca o țața cu mainile in șolduri” și ca a spus minciuni atunci cand a afirmat ca președintele Klaus Iohannis a destitutit-o din funcția de procuror-șef al DNA pe Codruța Kovesi. Tudor Popescu este de parere ca Grapini s-a comportat in acest fel deoarece ”e…