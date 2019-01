Realizatorul Antena 3 Mircea Badea o critica dur pe fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, care, ieri, a lipsit din nou de la audierile DNA, pe motiv ca ar fi bolnava. Badea a comentat și inscrierea fostei șefe a DNA in cursa pentru șefia Parchetului European.

”Hai s-o vedem pe sufragerista cum va fi ea in sufrageria europeana. Deocamdata am vazut ca ii frig. E bolnava rau de tot. Sunt convins ca e bolnava grav. Dar procurorii de la CSM, cand au zis, saraca e bolnava, au chemat-o peste doua luni. Oricum, mai repede decat ravașitoarea de la Sibiu. Ravașitoaria. Ii gripa la Sibiu?” a spus…