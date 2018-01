Stiri pe aceeasi tema

- "Este o generație foarte sterila, superficiala, o generație care nu iși dorește nimic. Ma ingrozesc și ma intreb daca acești copii vor ajunge sa ne conduca maine? De pe urma acestor copii, vor exista niște pensii? Nu știu cum le vor plati. Tinerii cu varste intre 22-30 de ani, fara studii, iși doresc…

- In ediția de Craciun a emisiunii „Poftiți in vacanța”, difuzata pe 26 și 27 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, surprizele se țin lanț. Toți invitații sunt parinți și sunt pregatiți sa faca tot ce știu mai bine pentru a aduce bucuria pe chipul copiilor veniți in tabara lui nea Marin.

- Mircea Radu demisioneaza de la TVR si se va duce la Antena 1. Omul de televiziune a facut anuntul pe Facebook. Citeste si "Da, confirm discuțiile cu Antena 1 pentru un format mare de televiziune in care cred. Seara buna tuturor!", a scris Mircea Radu pe reteaua de socializare. …

- ”Eu ma detonez in aceasta seara. Cu calm! Nu ma pot desprinde de lucrurile de care m-am ocupat. Va fi nenorocire” a anunțat Mircea Badea, la Antena 3. Realizatorul ”In Gura Presei” a afirmat ca este in prag de atac cerebral. ”Astazi, dl Iohannis era la Universitate. Ce facea? Ii cinstea pe…

- Vești proaste pentru prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Pentru limbaj injurios la adresa protestatarilor, emisiunea sa a primit somație publica și amenda de la CNA. Consiliul Național al Audiovizualului a discutat zilele acestea doua ediții ale emisiunii In gura presei, prezentata de Mircea…

- Dan Badic, fostul director al Casei Regale a Romaniei, a propus, vineri, canonizarea Regelui Mihai I. Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a explicat, duminica, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Vasile Banescu, de ce acest lucru nu este posibil. Potrivit lui Vasile Banescu, procedura de canonizare in…

- In minivacanta de 1 Decembrie, peste 8.200 de politisti au actionat suplimentar fata de dispozitivul zilnic, in toata tara, in locurile unde au avut loc manifestari publice, in zonele cu aflux mare de public, precum si pe principalele drumuri nationale si autostrazi. Infractiunile comise…

- Acesta s-a aratat revoltat dupa ce Legea de modificare a Statutului procurorilor si judecatorilor a primit raport favorabil, considerand ca cei din comisie și-au batut joc de acest proiect. "Ce mai conteaza, in Romania nu mai conteaza nimic, absolut nimic. Ce conteaza pentru mine azi e ca…

- Mircea Badea a facut o paralela in emisiune, intre cetațenii din strada și cei care au votat pentru guvernarea PSD: „Nici oamenii cu hashtag nu ies nechemați. Adica sunt ONG-uri care se ocupa, sunt multe conturi de Facebook, oameni care sunt remunerați pentru asta, adica sunt oameni care nu fac altceva.…

- Pompierul care, impreuna cu colegii sai a creat mai multe filmulețe informative destinate copiilor, devenind astfel vedeta pe Facebook, a publicat un nou filmuleț. De aceasta data, Dmitri Polșcin, pompier din cadrul Detașamentului 2 de pompieri din orașul Chișinau, a decis sa le povesteasca picilor…

- „Special Guys All Over The World” este un grup pe Facebook cu peste 70 de mii de abonați in cadrul caruia sunt prezentați „oameni speciali și minunați din poliție și armata”, dupa cum apare și in descrierea grupului. De curand, SGAOTW a realizat un concurs in cadrul caruia sunt invitați toți…

- Dan Negru se afla in vacanta in Orientul Mijlociu, acolo unde au loc des conflicte armate si atentate teroriste. Prezentatorul de la Antena 1 a scris, pe pagina personala de Facebook, ca Ministerul de Externe i-a avertizat pe romani sa evite calatoriile in Orientul Mijlociu, Peninsula Sinai, Republica…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca exista o legitimitate data de vot, dar liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE au inceput sa o piarda in momentul in care "au inceput sa se atinga de legile justitiei". El sustine ca pachetul de modificare a legilor justitiei trebuie retras complet din Parlament…

- Administratorii paginii de Facebook a Ministerului Transporturilor au schimbat, joi, pagina de coperta și au postat una cu o autostrada bine intreținuta cu trei benzi. Internauții au observat, insa, foarte repede ca fotografia este din Polonia și nu din Romania. Imaginea cu Autostrada A4 din Polonia…

- Dan Negru a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani, iar dupa moartea acesteia, realizatorul TV a publicat ultimele imagini cu actrița pe un platou de televiziune. Dan Negru a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini realizare pentru emisiunea ce…

- Florin Piersic și Mihaela Radulescu, impietriți de durere dupa moartea Stelei Popescu.Cei doi abia și-au gasit cuvintele pentru a vorbi despre una dintre cele mai triste zile din viața lor. Florin Piersic a recunoscut ca a iubit-o foarte mult pe Stela Popescu, iar vestea ca aceasta a murit, l-a daramat.…

- Premierul Mihai Tudose a sustinut, joi seara, ca BNR poarta o parte din vina pentru cresterea euro din ultima perioada. Moneda euro a avut maxime istorice in cursul lunii noiembrie, cea mai ridicata cotatie fiind de 4,6551 lei, in 21 noiembrie. Intrebat de ce creste euro, premierul…

- Adrian Nastase a facut, luni, la Antena 3, o analiza a luptei celor din PSD cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte al PSD considera ca urmașii sai din fruntea partidului greșesc prin transformarea acesteia într-o obsesie generala și ca, în loc de asta, ar trebui…

- Plenul Senatului are inscrisa azi pe ordinea de zi, la sesiunea de vot final, initiativa legislativa depusa de senatoarea PNL Alina Gorghiu, potrivit careia persoanele condamnate definitiv sa nu poata candida la functia de presedinte al Romaniei. Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre dezvaluirile pe care le-a facut judecatoarea Evelina Oprina, in emisiunea „Sinteza zilei”. „La „Sinteza zilei” a venit o doamna judecator de la Consiliul Superior al Magistraturii. Doamna judecator se numește Evelina Oprina…

- *Prezent pe baricade, ca in fiecare seara, la Antena 3, Mircea Badea a facut o marturisire neașteptata: ”Eu am facut multe greșeli in aceasta viața, dar cea mai mare e ca am ramas in țara.” Cum poți sa vorbești giumbix așa, vrei sa se supere Daddy? Taman acum, cand avem creștere economica de 8%, economia…

- "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi greu?!",…

- Contre intre realizatorii televiziunii Antena 3. In timp ce Dana Grecu era in direct, intr-un talk-show in care a fost abordata si chestiune multinationalelor, colegei ei Mircea Badea ii trimitea mesaje pe Facebook. "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii…

- ”Prevad ca aceasta tragedie ar putea fi speculata politic. Nu ar fi prima. Ma gandesc ca maine vor aparea niște cetațeni care sa puna un hashtag in fața, o corupția ucide și sa ne spuna ca acum nu mai e Ponta prim-ministru, nu mai e Ponta de vina, dar ca Dragnea ar fi tocmai bun ca sa se califice…

- Amintim ca doctorul publicase urmatorul mesaj, cu mai multe zile inainte de ieșirea in strada de duminica, 5 noiembrie: "Anunț de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunța pe Facebook ca merge sau ca a fost in Piața Victoriei! Cand vi s-au inchis spitalele, ați stat ca niște șobolani,…

- „Doamna Maria Vasii a facut afirmatii recent la o televiziune mentionand ca in urma alegerilor din 2009 inteleg ca un domn judecator a murit in conditii suspecte pentru ca ar fi detinut niste informatii legate de desfasurarea alegerilor. Nu stim exact ce a vrut sa spuna, de aceea cred ca este bine…

- Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul Judetean de Politie Timis, sacosa din plastic in care se aflau 25.800 lei a fost gasita in Piata Libertatii din Timisoara, in urma cu doua zile, de catre un tanar din oras, angajat al Centrului Antidrog Timis. Barbatul nu s-a gandit…

- Surse judiciare au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca doi barbati, in varsta de 40, respectiv 49 de ani, au fost gasiti, joi seara, impuscati mortal, pe un camp de langa Targoviste, in cartierul Matei Voievod, cunoscut si sub numele de cartierul sarbesc. Anchetatorii banuiesc ca…

- „Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri”, este reacția fostului premier Dacian Cioloș, intr-o postare pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, și ministrul Petre Daea s-au laudat intr-o…

- Procurorul Portocala a afirmat ca a lasat in urma sa, acasa doua pisici. El precizeaza, emoționat, ca a fugit de acasa, impreuna cu soția, in urma amenințarilor primite de la jurnaliști. Mircea Negulescu mai afirma ca este bulversat de ceea ce s-a intamplat in ultimul an și ca nu mai poate suporta…

- Fostul ministru de Finanțe, Varujan Vosganian, a reacționat dur, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, dupa ce postare sa pe Facebook cu „gaina evazionista” a facut furori in randul internauților, susținand ca toata aceasta poveste este o „idioțenie” și o „invenție a presei”. In momentul cand a…

- Fostul ministru de Finanțe Varujan Vosganian revine dupa postarea pe Facebook cu ”gaina evazionista” care a stârnit vâlva și susține ca, de fapt, aceasta este ”o idioțenie”, ”o invenție a presei”. Multa lume s-a revoltat, dupa ce Varujan Vosganian,…

- Replica i-a fost data dupa o dezbatere privind lupta anti-coruptie ce a avut loc la Bruxelles, unde a fost prezenta si Kovesi. Ramona Strugariu a postat pe Facebook un fragment al unei emisiuni Antena 3 in care Autrevicius este auzit spunand "o sa spun ca Trump: Dai stiri false". antaj TV ne furnizeaza…

- „PSD e un partid foarte mare. Sigur ca oricand se poate gasi un candidat”, a spus Stanescu. El a precizat ca nu are nicio informatie de la Palatul Cotroceni referitor la nominalizarea sa pentru ministerul Dezvoltarii. „Asa cum v-am spus ieri, nici nu intreb lucrul asta. E la latitudinea…

- ”DNA joaca un rol extraordinar. Chiar sunt cateodata mahnit cand se afirma ca nu s-a schimbat nimic in ceea ce privește lupta anticorupție. Daca nici in Romania DNA nu a punctat in lupta anticorupție, sa ne bata Dumnezeu! Și cred ca e nevoie in continuare, inca 25 de ani, de DNA. Dupa 25 de ani,…

- "Nu am denunțat pe nimeni pentru ca nu am ce sa denunț și nu sunt un denunțator", a zis fostul ministru zambind, moment in care jurnalista de la Antena 3 a spus: "Iar zambiți. Nu zambiți cu subințeles, nu?". Eugen Teodorovici a raspuns: "Așa este firea mea. Romanul nu cumva s-a saturat sa…

- Actiunea civila prin care Traian Berbeceanu l-a dat in judecata pe Ioan Tarnu a fost inregistrata, joi, iar obiectul ei este, potrivit portalului Tribunalului Alba, „actiune in constatare 150.000 de lei”. La inceputul lunii septembrie, Ioan Tarnu a povestit, la un post de televiziune, cum…

- Din 14 octombrie, de la ora 20.00 Paula, Ovi și Adrian Enache aduc o competiție muzicala mai dinamica și mai moderna. Debutul celui de-al treilea sezon da startul unui concurs nou, DUEL PE FACEBOOK

- Premierul Mihai Tudose a anunțat luni seara ca urmeaza o „miniremaniere guvernamentala”, precizand ca va lua o decizie saptamana aceasta cu privire la plecarea unor miniștri din Guvern. „Nu iese nimeni la pensie din aceasta funcție și prima zi de prim-ministru este prima zi din ultimele zile, la un…

- Naty Badea, producator la Antena 3 si sora lui Mircea Badea, va lansa, sambata, la Brașov, primul volum de poezii, „Sunt aici!”, dupa ce a fact-o la București. Naty Badea a anunțat evenimentul de la Brașov pe pagina sa de Facebook. „Sunt Aici! Sambata, 14 octobrie 2017, la exact o luna de la evenimetul…

- ”Tocmai am iesit de la Sectia 6 unde am extins plangerea penala pentru lovirile de la Inalta Curte si asupra lui Codrin Stefanescu si Mario Rafael, seful lui de cabinet.” a scris Malin Bot pe Facebook. ”Așa-zisul jurnalist Malin Bot și cu Turcescu i-au injurat pe oamenii aștia in ultimele…

- Sorana Cirstea, locul 44 WTA, si Karolina Pliskova, locul 4 WTA, se dueleaza ACUM in turul III la Beijing. Meciul este in direct pe TV Digi Sport 2 si liveSCORE pe GSP.RO. liveSCORE Sorana Cirstea - Karolina Pliskova 6-1, 5-5 Romanca a jucat perfect in primul set. Sorana a fost sigura pe ea, chiar daca…