Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal imens este pe punctul de a exploda. Este vorba despre un punct foarte sensibil care vizeaza milioane de romani și care a fost readus, de curand, in discuție.In timp ce premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au incercat sa ii dea replica lui Klaus Iohannis,…

- ​Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a insistat marți seara, invitata la Antena 3, ca discuția avuta in cadrul intalnirii de la Cotroceni dintre premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis a fost una "cordiala, amicala chiar", iar comunicatul difuzat

- Samanța de scandal intre palate dupa discuțiile la au participat premierul Viorica Dancila și Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Discutii care s-au incheiat cu un comunicat de la Cotroceni, in care Administratia Prezidentiala a sustinut ca Iohannis le-a apostrofat pe cele doua pentru modul in care…

- „Sincer, sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului președinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul președinte sa arate stenogramele intalnirii și atunci…

- “Sincer, sunt uimita. Am vazut comunicatul domnului presedinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul presedinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul presedinte sa arate stenogramele intalnirii si atunci…

- Scandal imens dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Lia Olguta Vasilescu. Seful statului a criticat Executivul dupa aceasta intalnire printr-un comunicat de presa extrem de virulent. Pe de alta parte, premierul Viorica Dancila il…

- Ministerul Muncii raspunde observatiilor facute de presedintele Klaus Iohannis la întâlnirea pe care a avut+o marti dimineata, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii si protectiei sociale, Lia Olguta Vasilescu.

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit marti despre intalnirea de la Palatul Cotroceni dintre ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, la solicitarea acestuia. Basescu a precizat ca Iohannis a procedat corect constitutional si a catalogat initiativa…

- "Presedintele a facut ceea ce trebuia sa faca, si anume sa atraga atentia asupra disfunctionalitatilor majore care sunt provocate de legislatia salarizarii in domeniul public si de bulversarea fiscala introdusa prin Ordonanta 79, Ordonanta 4 privind supraimpozitarea contractelor part-time, Ordonanta…

- Ministerul Muncii, condus de Lia Olguța Vasilescu, raspunde criticilor aduse de președintele Klaus Iohannis pentru modul in care este aplicata Legea salarizararii. Comunicatul MMJS vine dupa o intalnire la Cotroceni, la care au participat președintele, premierul Viorica Dancila și ministrul...

- Ministerul Muncii afirma intr-un comunicat oficial ca principiul egalitații din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul ca persoanele angajate in sistemul bugetar și care presteaza aceeași munca, indiferent de instituția in care o fac, și ne referim aici la meseriile comune, precum conducatorul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, vine cu acuzatii dure la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dupa aparitia unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, in urma discutiilor purtate la Cotroceni.Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT Guvernul…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declar, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat corect, constitutional, cand le-a chemat la consultari pe premierul Viorica Dancila si pe ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Tariceanu, reacție la criticile președintelui Iohannis: Majorarile consistente de salarii si pensii sunt cu mult peste nivelul de inflatie, a spus președintele Senatului, la Parlament, el precizand ca desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va ‘domoli’ in a doua parte a anului.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 3 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, prim-ministru, si cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea Presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. UPDATE 14:04 Iohannis: Legea salarizarii,…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratand ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale. "Am dorit, aşa cum am convenit împreună,…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, clarificari cu privire la legea salarizarii, aratând ca exista categorii de angajati nemultumiti si manifestari sindicale, anunta Agerpres.

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, este in desfașurare, la aceasta ora, la Palatul Victoria.„O discutie larga pe tema salarizarii, lucrurile au evoluat si dupa un timp cred ca putem trage primele concluzii. Pe…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, marti, raspunzand unei intrebari…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, participa marți, de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, la o discuție privata cu președintele Klaus Iohannis, principalele teme convenite fiind salarizarea unica și deficitul bugetar.

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discuţia vizează efectele aplicării legislaţiei privind salarizarea bugetarilor. …

- Premierul Viorica Dancila vine, marți, in fața Parlamentului, la “Ora prim-ministrului”. Șefa Executivului a fost invitata de Opoziție, in urma cu doua saptamani, sa prezinte situația bugetara a țarii dar și cum ”se cheltuiesc banii romanilor” din creșterea economica. Biroul permanent al Camerei Deputatilor…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost convocate marti, la Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Tema discutiei: revolutia fiscala a PSD, care a dus la diminuarea unor salarii din sistemul bugetar si a pensiilor private. Intalnirea va avea loc la ora 12.00.

- Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare. Recent, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au fost invitate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni pentru a da explicații despre efectele legii salarizarii, transmite Realitatea TV.

- Procurorul general a inaintat catre Cotroceni o cerere adresata primului om in stat, “Dosarul Revolutiei”, cauza instrumentata de Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe laga Inalta Curte. Se cere, practic, un aviz de la presedintele Iohannis, fiind vorba despre o cerere “de urmarire…

- Avertisment dur al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la Romania TV, aceasta le-a transmis angajatorilor ca Guvernul nu renunta la revolutia fiscala si acestia trebuie sa modifice contractele angajatilor pana la 31 martie.Citește și: La „Rabla” NU va mai fi acceptata orice…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica…

- Senatorul liberal Costel Soptica, ia apararea angajatilor AJOFM Botosani, prezentand solicitarile acestora ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, intr-o interpelare parlamentara.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat faptul ca a fost la intalnirea de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila. El susține ca s-a abținut sa intervina la discuția despre DNA, pentru ca iși dorește ca aceasta situație sa fie rezolvata pe cale instituționala.”Am…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- SNFP da in judecata Guvernul, pentru scaderile de venituri. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va da in judecata Guvernul, ca urmare a nemulțumirilor legate de modificarile fiscale pe care le considera discriminatorii. „Sunt trei acte normative: Legea 153 (Legea Salarizarii),…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Basescu, mesaj catre PSD, in scandalul scaderii salariilor: ”Daddy, n-ar fi mai bine sa-ti iei guvernul si in frunte cu Vasilica sa va retrageti la pescuit la Belina?”, a scris fostul președinte, pe Facebook, marți, in timp ce ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu prezenta clarificari privind aplicarea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca în actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la început si cu…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Dan Vilceanu a fost invitatul lui Mihai Gadea, joi seara, la Antena 3 in emisiunea ”Sinteza Zilei”. In pasa cu emisiunea ”In Gura Presei”, de la Antena 3, realizata de Mircea Badea, cei doi, deputatul PNL Dan Vilceanu și realizatorul TV Mircea Badea au pus un pariu. Pariul este pus pe `capul`președintelui…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Zi importanta. Dupa consultarile de la Cotroceni, sunt asteptate precizarile pe care urmeaza sa le faca, in scurta vreme, Klaus Iohannis. Pe surse s-a aflat ca Viorica Dancila a ajuns la sediul Presedintiei in aceasta dupa-amiaza, la finele discutiilor avute de Klaus Iohannis, timp de patru ore, cu…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu critici dure dupa ce PSD a anuntat ca va merge la Cotroceni cu Viorica Dancila drept propunere pentru inlocuirea premierului demisionar Mihai Tudose. "Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy", scrie Basescu pe Facebook. Liderul PMP vine insa…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…