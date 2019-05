Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca PSD a incearca si institutional "sa boicoteze referendumul", seful statului sustinand ca Liviu Dragnea "a dat ordin la CNA" sa ignore referendumul din 26 mai. "PSD incearca si institutional sa boicoteze acest referendum, a dat Dragnea ordin la CNA…

- Peste 50.000 de oameni au participat, sambata, la mitingul electoral al PNL din Piata Victoriei din Capitala, iar la eveniment a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat ca un vot usturator cu DA la referendum va fi o motiune de cenzura populara…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile votate de PSD-ALDE-UDMR-minoritati in Parlament la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Totodata, sunt contestate si noile modificari aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,…

- "Suntem de acord, am fost de acord si cu temele pe care le-a enuntat prima data, am fost si cu aceste intrebari, nu le analizam noi din punct de vedere constitutional sau nu. Am auzit tot felul de pareri, dar nu e treaba noastra, nu suntem noi specialisti in asta. Ele au o aprobare cvasi-unanima…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis ca ”lupta impotriva tarii lui prin tot ceea ce face”, avand in spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat in mod serios Justitia in ultimii ani”. ”Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor –…

- Social-democrații ii cer lui Iohannis sa prezinte scuze daca sesizarea sa este respinsa. „Iohannis a blocat toate investițiile noi la nivel local. Niciunul dintre primarii sau președinții de consilii județene nu poate demara investiții noi din cauza președintelui care a contestat bugetul la Curtea…

