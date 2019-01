Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul tv Rareș Bogdan este foc și para la aflarea veștii ca Guvernul a sistat pentru 10 ani contribuțiile la Pilonul II de pensii pentru toți arhitecții, inginerii și muncitorii din construcții.„Mincinosii de la PSD si Alde se lauda cu cresterea economica a Romaniei ca fiind cea mai…

- Oreste Teodorescu il numeste pe Mircea Badea „furuncul comunistoid”, intr-o postare pe Facebook, dupa ce realizatorul TV i-a numit pe cei care au iesit in strada seara trecuta „descreierati”.Citește și: Dan Voiculescu RABUFNEȘTE la adresa lui Traian Basescu - O decizie a magistraților admite…

- Ramas fara permis auto dupa ce a fost surprins de radar cu viteza intr-o localitate din Covasna, politistul Marian Godina a fost criticat de Mircea Badea intr-o emisiune TV. Godina nu a ramas dator si i-a dat o replica usturatoare acestuia.

- Concurentul Bogdan Ioan a caștigat marea finala de la Vocea Romaniei! Dupa o lunga așteptare, Bogdan Ioan a ridicat trofeul Vocea Romaniei și cecul de 100.000 de euro. In aplauzele publicului și antrenorilor, Bogdan Ioan a primit mult doritul premiu de la Pavel Bartoș. „Ce seara minunata mi-ați oferit!…

- Desemnarea lui Bogdan Ioan drept castigatorul Vocea Romaniei a starnit dezbateri aprinse in mediul online. Pe langa laude si aprecieri, elevul lui Smiley a fost aspru criticat de cei care considera ca este „doar un imitator al lui Michael Jackson“.

- Desemnarea lui Bogdan Ioan drept castigatorul Vocea Romaniei a starnit dezbateri aprinse in mediul online. Pe langa laude si aprecieri, elevul lui Smiley a fost aspru criticat de cei care considera ca este „doar un imitator al lui Michael Jackson“. Un lucru ramane insa: castigatorul a fost ales exclusiv…

- Prieteni și parteneri de afaceri in trecut, Mircea Badea și Oreste Teodorescu se afla, acum, la cuțite. Cei doi obișnuiesc sa se contreze in mediul virtual, unde iși arunca vorbe grele. Recent, pe contul personal de socializare, prezentatorul de la Antena 3 l-a facut praf pe cel care pana in urma cu…

- Jurnalistul Alexandru Cautiș a prezentat, pe Facebook, un apel catre realizatorul Realitatea TV Rareș Bogdan, care ieri a decis sa ramana la postul TV pe care saptamana trecuta anunța ca il va parasi din cauza politicii editoriale."Rareș Bogdan lupta cu hoția. E isteric, e infatuat, e cu batistuța,…