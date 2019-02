Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta Antena 3 Mircea Badea este subiectul glumelor și controverselor pe rețelele de socializare, dupa lupta cu Tedi Motociclistul, cel care l-a facut K.O. in cinci secunde. Badea susține ca intreaga lupta a fost organizata corect, dar arata ca Tedi a avut o lovitura norocoasa, de aceea l-a pus…

- Mircea Badea a fost facut knock-out in doar cateva secunde de campionul la K1 Teodor „Tedi" Emi, care a devenit cunoscut in 2014 si drept „motociclistul care l-a batut pe Badea". Intr-un mesaj pe Facebook, realizatorul „In gura presei" i-a criticat pe cei care spun ca a fost invins de un motociclist,…

- Prezentatorul TV Mircea Badea, 44 de ani, a fost facut KO in 5 secunde intr-un meci demonstrativ, disputat sambata, cu Teodor „Tedi" Emi. (Detalii AICI) Mircea Dragu, psiholog si instructor de arte martiale, potritiv Adevarul, a comentat decizia lui Mircea Badea de se lupta din nou cu Teodor Emi, multiplu…

- Mircea Badea a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist cu care se batuse și in trecut, potrivit gsp.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aceste modificari la Codul Rutier va vor lasa fara mașina In startul meciului,…

- Prezentatorul Antena 3, Mircea Badea, a fost facut KO intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, motociclist in fata caruia a mai pierdut in ring și in 2014 . VIDEO MAI JOS. Disputa, care ar fi trebuit sa fie o revansa, a avut loc intr-un mall din București din cartierul…

- Președintele Klaus Iohannis a emis argumentația respingerii pentru Lia Olguța Vasilescu, iar acolo el explica ca nu o considera competenta pentru a exercita funcția de ministru al Transporturilor, iar pentru funcția de ministru al Dezvoltarii a cerut acte din care sa reiasa ca este compatibila cu…

- Organizatorii de jocuri de noroc primesc o veste grea din partea Guvernului Romaniei, care vrea sa taxeze mult mai aspru casele de pariuri și cazinourile. Astfel, agentiile stradale ar urma sa achite o taxa anuala de 3 % din totalul incasarilor realizate anul precedent, iar cele online ar putea plati…