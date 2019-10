Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de cetațeni din Liban protesteaza în masa, pentru cea de-a patra zi consecutiva, dupa ce premierul Saad Hariri a promis vineri adoptarea de reforme economice, scrie Mediafax, citând BBC. Coaliția guvernamentala din Liban a anunțat acordul asupra unui pachet de reforme economice…

- ”In mod normal, trebuie sa fie o propunere de Procuror General al Romaniei, dar avem un ministru revocat al Justiției. Daca facem o propunere, vor spune ca avand ministru revocat... am incalcat Constituția. Este o situație foarte dificila. Conform Constituției, președintele ar trebui sa demita…

- Dinamitarea DIICOT, la cererea lui Klaus Iohannis, are loc in aceeași zi in care Inspecția Judiciara a inaintat Secției de Procurori de la CSM raportul acțiunii disciplinare fața de procurorul Cristian Ovidiu...

- Mircea Badea a vorbit, luni, pe pasa cu Sinteza zilei, despre alegerile prezidențiale ce vor avea loc in noiembrie, subliniind ca președintele Klaus Iohannis iși dorește ca premierul Dancila sa intre in turul doi.„Este din ce in ce mai evident ca președintele Klaus Iohannis este foarte sigur…

- Secție pentru judecatori a CSM a condamnat public, joi, declarațiile președintelui Klaus Iohannis dupa respingerea Danei Girbovan la ministerul Justiției ca fiind ingerințe deosebit de grave la adresa independenței justiției. Insa, 3 dintre judecatori s-au delimitat de comunicatul colegilor.Imediat…

- Mircea Badea a remarcat, marți, pe pasa cu "Sinteza zilei", modul revoltator in care operatoarea de la 112 i-a vorbit Alexandrei, presupusa victima a lui Gheorghe Dinca."Am ascultat tocmai ca sa știu despre ce sa vorbesc. Și acum știu despre ce sa vorbesc și ceea ce am remarcat in legatura…