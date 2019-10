Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, se declara convins de nevinovatia fostului deputat Marko Attila, achitat definitiv in dosarul ANRP, exprimandu-si speranta ca acesta va scapa de acuzatii si in celelalte doua cauze penale in care a fost inculpat, transmite Agerpres. "Veste buna: Marko Attila a fost…

- "Veste buna: Marko Attila a fost achitat definitiv in unul din cele trei dosare de retrocedare. Noi am avut incredere din prima clipa in nevinovatia lui Attila, acum speram ca si in celelalte doua dosare se va decide la fel. Un om a fost tarat prin tribunale si distrus. Ar fi bine sa stim cine isi…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul privind despagubirile de la ANRP. Instanta a admis, marti, apelul declarat de Georgescu fata de sentinta prin care Curtea de Apel Bucuresti il condamnase, pe 14 februarie 2018, la 4 ani…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie 2017, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca a incheiat,…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea DNA de stramutare a procesului Tel Drum de la Tribunalului Teleorman, in cadrul caruia procurorii solicita redeschiderea bucatii din dosar, legatura privind asocierea cu Euroconstruct, afacerea oamenilor lui Liviu Dragnea cu cei ai lui Basescu-Udrea potrivit…

- Doi tineri din judetul Constanta, pe numele carora au fost emise doua mandate europene de arestare, au fost prezentati judecatorilor din Curtea de Apel Constanta. Instanta a dispus arestarea preventiva a celor doi, insa mandatele emise nu sunt definitive, ele putand fi contestate la Inalta Curte de…

- Consiliul Superior al Magistraturii a atacat cu recurs, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, decizia din luna aprilie prin care judecatoarea Raluca-Ecaterina Toma, de la Curtea de Apel Bucuresti, a desfiintat decizia Sectiei pentru procurori a CSM si a obligat institutia sa-i recunoasca Laurei…

- Instanța din Slatina a amanat cu trei zile decizia care ar fi trebuit luata astazi. Dupa ce alte instanțe au respins suspendarea și apoi revizuirea adopției, familia adoptiva mai are de primit doar incuviințarea de a pleca din țara cu fetița de 8 ani. „Prin incheierea de sedinta din data de 15.07.2019…