- Ambasada Germaniei la Bucuresti a trnasmis un mesaj pe Facebook dupa ce Consiliul UE si Parlamentul European au ajuns la un acord pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi procuror-sef european potrivit news.ro”Ne bucuram pentru Laura Codruta Kovesi, candidata la sefia Parchetului European (EPPO).…

- Laura Codruta Kovesi a primit, joi, aviz pozitiv in Consiliul European, de la ambasadorii statelor membre, pentru functia de procuror sef European. Presedintele Klaus Iohannis saluta rezultatul de astazi, precizand ca votul reprezinta o victorie importanta pentru Romania și confirma aprecierea pentru…

- Cu toate ca in tara Viorica Dancila a continuat seria declaratiilor ca Romania, prin reprezentantul guvernamental va vota impotriva alegerii Laurei Codruta Kovesi in funcția de procuror șef european, iata ca romanca a primit votul ambasadorilor UE. Kovesi a primit aviz pozitiv in Consiliu de la ambasadorii…

- Senatorul PSD Liviu Pop a afirmat, joi, la RFI, ca Romania are „cațiva firfirei și multa imagine publica”, iar fosta șefa DNA Laura Codruța Kovesi nu are rezultate vizibile in lupta anticorupție.„Eu nu am vazut dosare senzaționale pe care le-a instrumentat doamna in Romania. Am vazut in alte…

- Prima negociere intre reprezentantii Parlamentului European si ai Consiliului Uniunii Europene pe tema desemnarii procurorului-sef european a avut loc, marti, iar astazi este programata urmatoarea discutie in cadrul Consiliului UE, fiind asteptata o decizie in favoarea Laurei Codruta Kovesi.„Așteptam…

- "Mi-as dori ca doamna Laura Codruta Kovesi sa nu aiba nicio problema. Dar daca va fi o problema - si credeti-ma, cunosc ce se intampla in institutiile europene - toti se vor retrage. Nu vor vorbi de doamna Laura Codruta Kovesi, vor vorbi despre Romania. 'Romania are o problema cu procurorul european'.…

- Premierul Viorica Dancila spune ca motivele pentru care nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror general european țin de ceea ce se poate intampla dupa ce fosta șefa a DNA va ajunge in funcție. ”Eu nu o cunosc pe doamna Kovesi. Dar asupra doamnei Laura Codruța Kovesi planeaza…