- Mircea Badea se afla la un punct de cotitura, dupa 14 ani petrecuți la pupitrul emisiunii „In Gura Presei”. Dezvaluirile facute in spațiul public despre DNA il fac sa se gandeasca cu alți ochi la cariera sa.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat la Realitatea TV ca nu exista niciun interes nici pentru lupta anti-coruptie, nici impotriva statului paralele. "Exista doar o serie de negocieri", a precizat acesta.

- Vicepremierul Paul Stanescu a avut o reactie dura, dupa ce au fost facute publice noi inregistrari care cutremura Directia Nationala Anticoruptei. Inainte de a intra in sedinta BPN a PSD, Stanescu le-a marturisit jurnalistilor ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi trebuie sa plece din fruntea institutiei.-…

- Anunt de ultima ora de la BNR. Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a prezentat raportul asupra inflatiei, despre care a spus ca a atins 3,2%, incadrandu-se in intervalul de variatie de 2,5% +/- 1%. Citeste si: Detalii HALUCINANTE in scandalul de la penitenciarul Rahova: Ce spun…

- Unii o critica, altii o apreciaza, insa ea continua sa cante. Are 36 de ani, si este profesoara de limbi straine. Este vorba despre Natalia Ciobanu, vedeta care si-a incercat norocul la show-ul de talente X Factor.

- Medicii Ionelei Prodan au dat detalii despre starea acesteia de sanatate, dupa ce s-au facut numeroase speculații pe seama diagnosticului. Alerta a fost data de Florin Condurațeanu, care a declarat la tv, ca mama impresarei Anamaria Prodan se afla la Spitalul Fundeni. Se pare ca, Ionela Prodan este…

- Andreea Marin are o cariera de multi ani in televiziune si este o aparitie constanta la tv si in reviste. Dar, vedeta si a descoperit un nou hobby si este decisa sa se specializeze in design de interior.

- Directorul general al Orange, Stephane Richard, a descurajat speculatiile privind tranzactiile din sectorul european al telecomunicatiilor, afirmand ca operatorii se concentreaza mai mult pe investitii in retele decat pe fuziuni, transmite Bloomberg.

- Caștigator la TIFF 2017, selectat la Berlinale "The Empty House" al regizorului georgian Rati Tsiteladze, caștigatorul “Transilvania Pitch Stop”, se numara printre cele zece proiecte care vor fi prezentate la Berlinale Co-production Market. "The Empty House" a fost selectat din peste 3100 de aplicanți…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, vineri, la ora 16.58, in judetul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 104 kilometri.Este primul cutremur cu magnitudinea peste 3 produs in acest an. Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea,…

- Dan Vilceanu a fost invitatul lui Mihai Gadea, joi seara, la Antena 3 in emisiunea ”Sinteza Zilei”. In pasa cu emisiunea ”In Gura Presei”, de la Antena 3, realizata de Mircea Badea, cei doi, deputatul PNL Dan Vilceanu și realizatorul TV Mircea Badea au pus un pariu. Pariul este pus pe `capul`președintelui…

- Fostul internațional brazilian Ronaldinho a decis sa se retraga oficial din activitatea de fotbalist. Informația a fost dezvaluita mai intai intr-un interviu acordat de fratele și totodata impresarul legendarului fotbalist, Roberto Assis. ...

- Politistii aradeni sunt in alerta dupa ce la data de 14 ianuarie, un tanar de 20 de ani a plecat de la domiciliul sau din Curtici și nu s-a mai intors. Este vorba despre NOVAC GHEORGHE- IONEL, care are urmatoarele semnalmente: 1,65 m., 60 de kg., par negru, ochi caprui. La momentul dispariției acesta…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SEVINCI MEMET in varsta de 36 de ani, din localitatea Medgidia.Potrivit Politiei Romane, la data de 15 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 155 160 cm, constitutie robusta, par negru,…

- Doisprezece frati si surori, intre care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, infometati si murdari intr un mic oras din California, iar parintii lor au fost incarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP si Agerpres.ro. Alerta a fost data de o…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Zeci de romani risca sa-si piarda viata, numarul acestora inmultinsu-se la scurt timp dupa mega-scandalul de la Cluj, in care este implicat medicul Mihai Lucan. E griza de organe, iar medicii fac un apel disperat!

- Mancare otravita imprastiata langa o scoala din Bucuresti, din cauza unui caine care s-a urcat cu labele pe un copil. Stapanii de caini sunt in alerta. Un anunț postat pe o strada din sectorul 6 al Capitalei a starnit panica printre stapanii de animale, care sunt amenințați ca le vor fi otraviți cainii.…

- Membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au decis interzicerea, pe o perioada de 30 de zile, a partidelor de vanatoare pe fondurile aflate pe raza localitatilor Horodiste, Esanca, Bajura, Concesti, Cuza Voda, Paltinis, Slobozia, Cuzlau si Darabani. Potrivit prefectului judetului…

- ”Suntem in data de 10 ianuarie, știu ca ii `place` mult, mult, mult de tot ce o sa fac acum. Deloc, iți dai seama. Deloc! Așa de mult ii place, dar asta e, se intampla, și el mi-a facut mie lucruri care nu mi-au placut exact din acest punct de vedere: e ziua lui Mihai Gadea! Gata, acum s-a dezlanțuit…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, anunta institutul american de geofizica USGS. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o avertizare de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri in jurul epicentrului seismului,…

- Dezvaluirile facute ieri de jurnalistul Silviu Sergiu- reamintim faptul ca acesta devoala ca o societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro -…

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- ”Am ramas ușor marcat. Am vazut o imagine in noaptea de Revelion, aia cu aia doi. Doamne ferește! Daca nu ați vazut aceasta imagine, va previn, este nenorocire. Nu exista așa ceva pe pamant! Marian Godina a distribuit postarea publicata de Cristi Danileț, pe 31 decembrie, la 23:31, sunt la perdeluța…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm. Pleșoianu susține ca in momentul in care Hans Klemm s-a afișat alaturi de Valeriu Zgonea, cel trimis in judecata de catre DNA pentru trafic de influența, nu a facut altceva decat sa sprijine corupția.…

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat pentru ca nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic, informeaza...

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Anunț teribil pentru posesorii de iPhone-uri! Jurnaliștii de la The Verge au scris ca Apple reduce in mod intenționat capacitatea iPhone-urilor cu trecerea timpului. Iar cea mai afectata ar fi bateria, care iși pierde din autonomie.Prin natura lor, bateriile Li-Ion se degradeaza in timp. Acest…

- ”Eu ma detonez in aceasta seara. Cu calm! Nu ma pot desprinde de lucrurile de care m-am ocupat. Va fi nenorocire” a anunțat Mircea Badea, la Antena 3. Realizatorul ”In Gura Presei” a afirmat ca este in prag de atac cerebral. ”Astazi, dl Iohannis era la Universitate. Ce facea? Ii cinstea pe…

- Un vehicul a intrat in pietonii aflati in gara principala de pe Flinders Street din Melbourne (sud-estul Australiei), la o ora de varf, a anuntat joi politia, precizand ca l-a arestat pe conducatorul auto, informeaza dpa. Politia australiana a arestat un sofer, relateaza BBC News. Ulterior, Politia…

- Mircea Badea a comentat in pasa dintre „Sinteza Zilei” și „In Gura Presei” de ce nu este bine sa lași președintele sa refuze la infinit numirea unui procuror-șef. „De ce președintele nu poate sa refuze la infinit ca așa e bine sa refuze la infinit. Noima este urmatoarea cand ai un președinte…

- Doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre sudul Israelului, declansand alarma antiaeriana, a informat armata israeliana. Potrivit acesteia, sirenele de alarma au sunat in districtul Ashkelon, in sud, spre care urmau sa se indrepte in mod previzibil rachetele. Televiziunea publica israeliana Kan…

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- Agenția Naționala de Presa AGERPRES va transmite, incepand de luni, ''Retrospectiva 2017'', o serie de sinteze privind cele mai importante evenimente politice, economice, sociale, culturale și sportive desfașurate in Romania și in lume. AGERPRES

- Artista Ana Mardare și-a amintit de momentele extrem de grele prin care a trecut dupa ce, in urma cu un an, a suferit o operație pe creier. Ana Mardare, care anul trecut a fost in coma , este o tanara care a participat in prima ediție a show-ului „Vocea Romaniei”. La acea vreme, juriul era format din…

- Celebra actrița Draga Olteanu Matei sufera enorm dupa soțul ei, care a trecut la cele veșnice. Marea doamna a teatrului romanesc și-a dorit inca de atunci sa il urmeze cat mai repede. ”Nu cred ca o mai duc mult”, ar fi marturisit aceasta unor apropiați, scrie Wowbiz.

- ”PSD, deocamdata, nu e in stare sa scoata oameni in strada, PSD nu e in stare sa faca nimic, decat sa puna niște prim-miniștri de care nu auzisem pana sa devina prim-miniștri, nu auzisem. Nu auzisem ca exista Grindeanu, nu auzisem ca exista Tudose. Grindeanu cu cursuri la Academia SRI, Tudose profesor…

- Surprinsa de curand alaturi un fost tenismen cu care are o relatie, Simona Halep are planuri de viitor, iar acestea nu includ neaparat o cariera foarte lunga. Daca Serena sau Venus Williams raman in top la 36, respectiv 37 de ani, romanca are alte planuri. "Atunci cand dispare placerea cred…

- Comandantul CSA Steaua, Cristian Petrea, a explicat situația in care se afla stadionul Steaua, care va fi reconstruit pentru Euro 2020. De asemenea, anunța ca intreg Complexul Sportiv Steaua va fi dezvoltat. "Cu stadionul central suntem in grafic, cu Compania Nationala de Investitii. Dumnealor realizeaza…

- In intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18, la munte va ninge moderat cantitativ și local se va depune un strat mai consistent de zapada, iar vantul va avea intensificari temporare, cu viteze mai mari pe creste, unde vor fi rafale de peste 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și spulberand…

- MARAMURES: Alerta de NINSORI, VISCOL si LAPOVITA. Anunt de ultima ora facut de ANM Meteorologii au emis o informare valabila in intervalul 21 noiembrie, ora 03 – 22 noiembrie, ora 18 pentru toata tara. Sunt asteptate ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori…

- Mircea Badea a discutat in cadrul emisiunii „In Gura Presei” despre iesirea nervoasa a lui Dacian Ciolos, despre care spune ca s-a enervat, deoarece lumea nu mai vrea sa plateasca bani pe ONG-uri.