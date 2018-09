Stiri pe aceeasi tema

- "Asa cum stiti, ma leaga multe de responsabilitatile functiei de prefect, pentru ca o perioada de timp am ocupat aceasta functie si stiu ca aceste responsabilitati vin la pachet cu onoarea ocuparii unei astfel de functii. Ma bucur si pentru ca astazi am ocazia sa fiu alaturi de domnul Mircea Dusa.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marti seara, la festivitatea de investire a fostului secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale Mircea Dusa in functia de prefect al judetului Mures, ca acesta isi incepe mandatul "in forta", avand de gestionat referendumul si activitatile…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, intr-un interviu acordat Romania TV, ca interventia in forta a Jandarmeriei este decisa de prefect. "Sa nu-si imagineze cineva ca ministrul este cel care se implica si da comenzi Jandarmeriei. Ministrul nu e jandarm, nu e politist, nu e pompier,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri seara, ca interventia in forta a jandarmilor nu este decisa de catre comandantul Jandarmeriei, ci de prefect, precizand ca atunci cand viata fortelor de ordine este pusa in pericol, decizia poate fi luata de comandantul actiunii.