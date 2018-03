Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata/compozitoarea Demi Lovato a marturisit, intr-un interviu recent, ca a avut ganduri de sinucidere la varsta de sapte ani. Vedeta in varsta de 25 de ani s-a luptat cu mai multe afectiuni de-a lungul vietii – printre care tulburare bipolara, schizofrenie, depresie si anxietate. Intr-un interviu…

- Publicul o știe foarte bine cu numele de scena Luminița Anghel, insa acesta ascunde, de fapt, un mare secret. Luminița Anghel, despre care s-a spus ca ar avea o avere impresionanta , ascunde un mare secret in ceea ce privește numele sau de familie cu care o cunoaște toata lumea. Numele Anghel este,…

- Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Vedeta cunoscuta, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea sa se concentreze pe viața de familie.

- Celebra actrita Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vietii private, alaturi de sotul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta daca prietena ei a spus adevarul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost "Annie".

- Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa nasca al doilea copil. „Zana” se bucura de momentele frumoase petrecute in compania iubitului, Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia. Andreea Marin a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca isi doreste sa faca un copil cu iubitul consul. Vedeta nu a oferit…

- Ce crede Mihaela Radulescu despre Viorica Dancila si miscarea #metoo Mihaela Radulescu se declara incantata de faptul ca Viorica Dancila este primul ministru al Romaniei, prima femeie care ocupa acest post important in istoria tarii. Vedeta este de parere ca femeilor ar trebui sa li se ofere sansa sa…

- Ca in fiecare an, Gala Premiilor Oscar 2018, desfasurata la Dolby Theatre din Los Angeles, California, a fost prilejul perfect pentru ca vedetele sa imbrace tinute spectaculoase si sa-si etaleze cele mai frumoase coafuri si machiaje. Asa cum era de asteptat, majoritatea vedetelor au optat pentru look-uri…

- Supermodelul Naomi Campbell sustine ca in industria frumusetii este nevoie de o schimbare in ceea ce priveste atitudinea fata de femeile de culoare, relateaza Press Association. Vedeta a pozat alaturi de presupusul sau iubit, cantaretul de muzica grime Skepta, in varsta de 35 de ani, pentru coperta…

- Irina ex-Asia a apelat la o mama surogat? Mulți și-au pus aceasta intrebare dupa ce fosta componenta a trupei ASIA a nascut-o pe Scarlett-Maria. Asta pentru ca vedeta a fost foarte discreta cu sarcina ei, lucru ce a dat naștere unor speculații. Irina ex-ASIA a nascut in luna februarie o fetița care…

- Membrii unei familii din comuna Poiana Cristei, respectiv parinții și doi fii, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, amenințare și tulburarea ordinii…

- Iata cateva dintre sfaturile financiare venite din partea bogatilor lumii. Urmeaza-le daca vrei bani mai multi! Taie cheltuielile care nu sunt necesare, daca vrei bani mai multi Doar pentru ca iti permiti sa cumperi un anumit lucru nu inseamna ca si trebuie s-o faci. Spre exemplu nu trebuie neaparat…

- Lidia Buble le-a aratat celor care o indragesc cum arata ea la varsta de 13-14 ani, scrie click.ro. Vedeta s-a amuzat de felul in care era la aceasta varsta, dar le-a transmis fanilor sa nu rada de ea. "Am primit niste poze cu mine de prin clasa a 7-a, a 8-a, daca ti le arat o sa ma lasi pe drumuri…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- Bianca Rus a trecut prin emoții mari și s-a temut pentru viața ei. Din fericire, intervenția chirurgicala a dat deja rezultate. "M-am odihnit destul de bine, dar la ora 1 eram treaza, la 4 iar eram treaza. Am niște emoții de nu mai pot. Nu vreau sa plec la operație. Mi-e frica rau de tot.…

- Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit in noiembrie anul trecut la Paris, relateaza EFE. Actrita…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Sebastian Stan a fost apreciat de Nicole Kidman dupa ce au colaborat la o productie, actrita publicand un mesaj pe internet in care spune ca i-a placut sa lucreze cu actorul de origine romana. Nicole Kidman a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie in care apare alaturi de Sebastian Stan.…

- Alex Baldwin, impreuna cu sotia Hilaria, asteapta cu nerabdare cel de-al patrulea membru al familiei lor. Prin intermediul retelelor de socializare, fanii celebrei familii de la Hollywood sunt informati constant despre evolutia sarcinii si a ceea ce fac acestia.

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- Care ar fi probabilitatea ca doua femei cunoscute la Hollywood sa semene atat de mult? Amandoua blonde și foarte talentate, cu trasaturi fizice aproape identice, Margot Robbie și Jaime Pressly parca ar fi surori gemene. Margot, alaturi de Allison Janney și Jaime Pressly. De curand, Margot in varsta…

- A facut praf un bolid de sute de mii de dolari chiar de ziua lui. Este vorba despre starul de cinema de la Hollywood, Orlando Bloom, care a scapat ca prin minune in urma unui accident, produs in timpul campionatului de mașini electrice Formula E.

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj ii invita pe toți cei care iubesc folclorul romanesc, sunt talentați, viseaza sa devina celebri și sa cante muzica populara pe marile scene, sa participe la preselecția pentru noul sezon al emisiunii „Vedeta populara”, care…

- Constatare amiabila are un rol foarte important in caz de accident rutier deaorece te scuteste de multe drumuri, insa o conditie este ca in urma evenimentului sa nu fi rezultat nicio victima, altfel actul se anuleaza și te alegi cu dosar penal. Asemenea doua cazuri s-au intamplat saptamana trecuta,…

- Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul iubit, care se pare ca i-a castigat increderea si e pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- „Vanitatea este pacatul meu preferat“, este o replica atat de potrivita, din filmul „Pact cu Diavolul“. Caci da, atunci cand, in tinerețe, ești incoronata regina a frumuseții, ți-e greu sa vezi cum trecerea timpului strica toata treaba Naturii. Sunt, totuși, și nume mari care au reușit sa pacaleasca…

- Anii trec, oamenii se schimba și asta se intampla și cu cei mai celebrii actori de la Hollywood. Cu unii trecerea timpului a fost blanda, in cazul altora imaginea a avut de suferit odata cu inaintarea in varsta. De departe, simpaticul actor in varsta de 54 de ani, Johnny Depp, a avut parte de cele mai…

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- Este unul dintre cei mai faimoși actori, regizori și producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este și printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani. Robert de Niro (74),…

- Misty si Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.…

- Un copil este intotdeauna o binecuvantare pentru orice parinte, rodul iubirii dintre doua persoane, iar de cele mai multe ori micuții iau tot ce e mai bun de la parinții lor, fie ca vorbim de celebritați sau de oameni obișnuiți. Și daca luam in considerare ca vedetele au o mulțime de fani care le urmaresc…

- Lenny Kravitz ramane un cuceritor, chiar si la 53 de ani. Artistul demonstreaza inca o data faptul ca are stofa de Don Juan, reusind sa cucereasca un model Victori rsquo;s Secret cu 23 de ani mai tanar decat el.

- Sir Tom Jones nu se simtea bine in locuinta sa din Los Angeles dupa moartea sotiei sale, asa ca a vandut-o si s-a intors definitiv in Regatul Unit. Vedeta in varsta de 77 de ani a vandut resedinta din LA si acum locuieste permanent in Regatul Unit, ceea ce sotia lui nostalgica si-a dorit…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune „Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Iulia Vantur a petrecut la aniversarea lui Salman Khan. Actorul indian a implinit frumoasa varsta de 52 de ani, iar Iulia nu stia ce sa mai faca sa-i atraga atentia barbatului. Vedeta a rupt ringul de dans si s-a simtit foarte bine. Salman Khan a implinit frumoasa varsta de 52 de ani, iar Iulia Vantur…