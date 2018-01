Stiri pe aceeasi tema

- Alina Puscas face a doua nunta! Da, ati auzit bine! Cunoscuta vedeta joaca un rol intr-un film nou, acolo unde se casatoreste cu alesul inimii ei, personaj interpretat de Conrad Mericoffer.

- Gazeta Dambovitei va propune o noua rubrica saptamanala, cu informatii de interes pentru viitoarele mamici si nu numai. Alaturi de Post-ul O GRAVIDA INFORMATA Mit sau adevar: sarcina afecteaza memoria? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa ce a participat la Globurile de Aur, insoțita fiind de un cavaler de onoare chipeș, fiul sau de 14 ani, Pax Jolie-Pitt, acum diva și-a adus fetele la o alta gala importanta din New York. Imbracata tot in negru, așa cum ne-a obișnuit in ultima perioada, Angelina a fost foarte eleganta, in timp ce…

- Test de sarcina #1: Faci testul prea devreme Acest lucru duce la o situatie confuza. Nu toata lumea are acelasi nivel de hCG in urina, mai ales inainte de a sti ca ti-a intarziat menstruatia. Testul de sarcina este conceput sa fie foarte simplu de utilizat, dar trebuie sa astepti pana ai observat…

- Marian Godina a marturisit ca el stia cine este pedofilul cautat cu disperare timp de patru zile de autoritatile din Capitala. Celebrul politist a facut dezvaluiri halucinante despre cum a fost prins fostul lui coleg.

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a mai venit cu o premiera. Eva Longoria a aparut pentru prima data la un eveniment de covorul roșu de cand a anunțat ca este insarcinata. Actrița a dat anunțul la sfarșitul lunii decembrie, chiar inainte cu cateva zile de Craciun ca este insarcinata cu primul…

- Anul acesta, Mariah Carey a ținut sa ia parte la gala Globurilor de Aur. Artista și-a facut apariția pe covorul roșu al celei de-a 75-a ediție a evenimentului la brațul partenerului ei de viața, dansatorul Bryan Tanaka și a avut grija sa respecte dress code-ul, facand front comun cu toate celelalte…

- Nadia Comaneci a asistat aseara la cea de-a 75-a editie a Globurilor de Aur, o gala care a fost marcata de protestul actorilor împotriva inegalitatii de gen si a comportamentului neadecvat.

- Celebrul experiment de la Philapdelphia ar fi avut loc in 1943, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. A fost perioada in care SUA a realizat o serie de experimente in scop militar, printre care si proiectul Manhattan, care a dus la dezvoltarea primei arme nucleare.

- Mentinerea unei singure pozitii o perioada indelungata, fara posibilitatea de a antrena muschii si ligamentele, poate afecta coloana vertebrala sau regiunea lombara, iar barbatii cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani sunt cei mai afectati de aceasta problema, au avertizat specialistii mexicani…

- Enrique Iglesias si Anna Kournikova au dus mereu o viata discreta, dar nimeni nu se astepta ca cei doi sa reuseasca sa tina ascunsa o sarcina. Vedetele au devenit parinti weekendul trecut, atunci cand Anna a adus pe lume o fetita si un baiat.

- Fara indoiala, ea este una dintre cele mai cool gravide de la Hollywood, iar asta a demonstrat și cu ocazia celui mai recent eveniment public la care a participat. Insarcinata in ultimul trimestru cu cel de-al treilea copil al sau, Jessica Alba a fost radianta la un eveniment la care a participat alaturi…

- Cu aceasta ocazie, sotia lui DD, Emilia Batau, fetita lor Dona Milena si cei mai buni prieteni au complotat la organizarea celei mai tari petreceri. Celebrul prezentator nici nu stia ce-l asteapta. Astfel, la un restaurant celebru din Herastrau, peste 200 de prieteni l-au intampinat, i-au adus cadouri…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea „Agenția VIP” despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate, pentru…

- In luna mai s-au casatorit, iar acum cateva zile au dat vestea cea mare: așteapta venirea pe lume a primului lor copil! Miranda Kerr, fosta nevasta a lui Orlando Bloom, și actualul ei soț, Evan Spiegel, fondatorul Snapchat, sunt in al noualea cer de fericire!

- In luna mai s-au casatorit, iar acum cateva zile au dat vestea cea mare: așteapta venirea pe lume a primului lor copil! Vorbim despre Miranda Kerr, fosta nevasta a lui Orlando Bloom, și actualul ei soț, Evan Spiegel, fondatorul Snapchat. foto: Getty Images E insarcinata cu al doilea copil Miranda Kerr…

- Celebrul toboșar Ovidiu Lipan Tandarica a anunțat ca refuza invitația Primariei Capitalei de a canta Targul de sarbatori organizat de Primaria Capitalei. Artistul a spus ca acest loc apartine „celor care doresc sa se manifeste”.

- Stela Popescu a ajuns vineri, pentru ultima oara, la Teatrul de Revista Constantin Tanase . Peste 100 de persoane au venit sa ii aduca un ultim omagiu regretatei artiste. Familia Stelei Popescu a ales ca marea doamna a teatrului romanesc sa fie imbracata intr-o roche verde, de culoare verde. Pe umeri,…

- Este una dintre cele mai populare artiste și a devenit cunoscuta datorita rolurilor sale din filmele Disney. De curand chiar a declarat ca a imbrațișat o viața de femeie singura dupa ce s-a desparțit de ultimul sau iubit, luptatorul MMA Guilherme Vasconcelos. Cu toate acestea, artista și-a pus pe jar…

- Celebrul personaj din Republica Moldova, Vladimir Plathoniuc, a facut o serie de acuzații dure la o saptamana de la apariția veștii ca este cercetat de DIICOT. "Dosarul din Romania este, de fapt, o plangere facuta de condamnatul Platon si ghidata de FSB. Iar motivul ar fi ca serviciul special al…

- Oana Matache mai are foarte putin si isi va strange fetita pe care o poarta acum in pantece in brate. Intr-un interviu acordat cu prilejul zilei de nastere a Ginei Matache, tanara a povestit despre cum a fost aceasta sarcina.

- Dorin Cocos si Raluca Miu au fost surprinsi de paparazzii WOWbiz intr-un mall din zona Baneasa. Raluca Miu parea cea mai fericita femeie din lume, in timp ce Dorin Cocos era extrem de grijuliu cu ea. Dorin Cocos va deveni tata. Iubita afaceristului este insarcinata in 7 luni Cu toate…

- Emily Mueller, femeia care a devenit virala, dupa ce s-a acoperit cu peste 20.000 de albine, traiește o drama intensa in viața ei. Copilul care urma sa se nasca a decedat. Aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant.

- Serena Williams a spus DA cu cateva ore in urma si s-a maritat cu milionarul Alexis Ohanian. Ceremonia a fost una grandioasa, de la care nu aveau cum sa lipseasca unele dintre cele mai cunoscute vedete.

- Miranda Kerr (34 de ani) și Evan Spiegel (27), așteapta primul lor copil. Este al doilea copil pentru top-modelul australian, dupa Flynn Bloom, baiețelul pe care il are din fosta casatorie cu actorul britanic Orlando Bloom.

- La șase luni dupa ce s-au casatorit, Miranda Kerr (34 de ani) și soțul sau, Evan Spiegel (27), așteapta primul lor copil. Este al doilea copil pentru top-modelul australian, dupa Flynn Bloom, baiețelul pe care il are din fosta casatorie cu actorul britanic Orlando Bloom, de care a divorțat in 2013,…

- Gazeta Dambovitei va propune o noua rubrica saptamanala, cu informatii de interes pentru viitoarele mamici si nu numai. Alaturi de Post-ul O GRAVIDA INFORMATA, UN COPIL SANATOS: Aritmia cardiaca in sarcina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Papa Francisc vinde un Lamborghini pentru a oferi bani comunitații creștine din Irak decimata de ISIS. Mașina va fi vandura la licitație de celebra casa de licitații Sotheby’s, scrie ABC News. Papa Francis a primit, miercuri un Lamborghini nou, dar a anunțat ca nu se va folosi de aceasta mașina ci o…

- Conform unui proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea Codului fiscal adoptat de Guvern in ședința de miercuri, numarul contribuțiilor sociale se va reduce la doar trei, incepand cu 1 ianuarie 2018. Documentul va intra in vigoare doar dupa publicarea in Monitorul Oficial, iar cotele contribuțiilor…

- Kate Middleton se pare ca a trecut peste acea perioada dificila din sarcina cu greturi matinale, caci incepe sa-si reia indatoririle regale si sa participe, spre satisfactia fanilor, la cat mai multe evenimente oficiale. Aseara, Ducesa de Cambridge a fost in centrul atentiei la o gala caritabila in…

- Antonio Carluccio, supranumit ”nașul gastronomiei italiene”, s-a stins din viața. Celebrul chef avea 80 de ani și o cariera care s-a întins pe mai bine de 50 de ani. A scris numeroase carți de bucate și a avut și o cariera de succes în televiziune. Anunțul decesului…

- Kate Middleton se pare ca a trecut peste acea perioada dificila din sarcina cu grețuri matinale, caci incepe sa-și reia indatoririle regale și sa participe, spre satisfacția fanilor, la cat mai multe evenimente oficiale. Aseara, Ducesa de Cambridge a fost in centrul atenției la o gala caritabila in…

- Simona Lazarovici, tanara de 16 ani care nu a fost inca ingropata dupa ce a ars de vie in Suceava, va fi in sfarsit inmormantata crestineste. Trupul ei se afla inca la Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, conform monitorulsv.ro.

- Celebrul lautar a "tocat" o avere la jocurile de noroc, si nu se lasa de vicii, cu toate ca medicii i-au interzis sa mai fumeze si sa se mai streseze, inima putand sa-i cedeze in orice clipa, scrie cancan.ro. Citeste si Nelu Ploiesteanu, acuzat de sotie ca si-a lasat amanta gravida. "Ia pastile…

- Deputatul Iulian Bulai a anunțat, in prima zi a lunii noiembrie, decizia de a demisiona din funcția de președinte al filialei USR Neamț, dupa ce la sfarșitul lunii septembrie a renunțat și la conducerea filialei locale din Roman. Daca in cazul filialei romașcane, el a lasat un “urmaș”, pe Radu Samson,…

- Gazeta Dambovitei va propune o noua rubrica saptamanala, cu informatii de interes pentru viitoarele mamici si nu numai. Alaturi de Post-ul O GRAVIDA INFORMATA, UN COPIL SANATOS: Secrețiile sanilor in sarcina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Modelul in varsta de 34 de ani a dezvaluit intr-un interviu pentru harpersbazaar.com care este secretul relatiei perfecte pe care il aplica si in relatia cu noul ei sot, fondatorul Snapchat in varsta de 27 de ani, unul dintre cei mai tineri miliardari din lume. „Bunicul meu m-a invatat ca…

- Alina Puscas, interviu despre viata de mamica si cea de vedeta! Prezentatoarea ne-a vorbit despre cum reuseste sa se imparta intre familie si cariera, cat de greu ii este, dar a facut declaratii si despre a treia sarcina.