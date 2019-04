Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile dupa ce a devenit mamica pentru a doua oara, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea pare epuizata, insa radiaza de fericire. Gabriela Cristea se recupereaza foarte bine dupa operația de cezariana prin care a trecut, dupa cum se poate observa din doua imagini pe care le-au postat…

- Prezentatoarea de televiziune Alessandra Stoicescu este insarcinata cu primul sau copil. Vedeta a dat vestea in cel mai inedit mod. La 42 de ani, Alessandra Stoicescu este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și partenerul ei, Sergiu Constantinescu, urmeaza sa devina parinți. Cei doi sunt casatoriți…

- Andreea Ibacka a nascut in urma cu 2 luni și arata extraordinar! Vedeta a venit la „Agenția VIP” și a povestit totul despre viața de mamica, dar și despre planurile de viitor pe care le are, alaturi de Cabral.

- Miley Cyrus a negat zvonurile ca asteapta primul ei copil alaturi de sotul sau, Liam Hemsworth, informeaza joi Press Association. Relatarile aparute in tara de origine a sotului vedetei, Australia, au sugerat ca Cyrus ar fi insarcinata, la o luna dupa casatorie. Vedeta a ales sa nege aceste zvonuri…

- Moderatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja pregatirile pentru venirea pe lume al celui de-al doilea copil al sau. Pentru ca mai are puțin și devine mamica pentru a doua oara, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja sa se pregateasca pentru momentul in care familia…

- In ultima perioada s-a spus ca Andreea Marin ar fi insarcinata cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Vedeta a vorbit despre acest subiect in cadrul emisiunii de la Pro tv. „M-as grabi spre asta, daca Dumnezeu…