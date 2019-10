Stiri pe aceeasi tema

- Miranda Kerr, mama pentru a treia oara! Miranda Kerr este de trei ori mamica. Supermodelul in varsta de 36 de ani si sotul ei, Evan Spiegel, cofondator al Snapchat, au devenit recent parintii micutului Miles si sunt fericiti peste masura. Cei doi mai au impreuna un baiatel, Hart, in varsta de un an…

- Cantareața Natalie Imbruglia a nascut primul ei copil, un baiețel, la 44 de ani. Cunoscut pentru hitul ”Torn”, Natalie a vorbit deschis despre sarcina ei, inca de la inceput, recunoscand ca aceasta a fost obținuta prin fertilizare in vitro, cu spermatozoizi de la un donator. Artista a anunțat vestea…

- Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit parinti pentru a treia oara in urma cu doua luni. Ei au anuntat ca asteapta al treilea copil la premiera din mai a filmului Pokemon: Detective Pikachu, pentru care Reynolds si-a imprumutat vocea. Actrita, care pana atunci si-a tinut sarcina ascunsa si nu a mai…

- Actrita si prezentatoarea show-ului „Te cunosc de undeva“, difuzat de Antena 1, Alina Puscas (33 de ani) a devenit mama pentru a treia oara si a postat in mediul online primele imagini cu bebelusul.