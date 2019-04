Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane de toate varstele au participat, astazi, la un marș impotriva avorturilor organizat in fiecare an pe strazile Timișoarei. Evenimentul a avut loc in mai multe orașe din Romania, fiind organizat de catre mai multe culte creștine. In acest an, marșul s-a desfașurat sub sloganul…

- Zeci de angajați de la societațile din subordinea primariei au ieșit marți dimineața la curațenie generala pe strazile orașului. S-au „inarmat” cu maturi și lopeți și s-au pus sa curețe mizeria dintre carosabil și trotuar și, conform edilului-șef, nu se vor opri pana ce nu vor aduna gunoiul…

- Timișorenii vor fi afectați, astazi, de intreruperile pe care le programeaza Colterm. Societatea de termoficare este nevoita sa remedieze defecțiuni tehnice la rețeaua primara, astfel ca va intrerupe apa calda și incalzirea la PT 22A, in ziua de miercuri, 27 februarie, in intervalul orar 8.00 – 18.00.…

- Deși fusese anunțat pe Facebook pentru ora 18:00 protestul de duminica seara a inceput la ora 19:00 pe platoul din fața Operei. La manifestarea din centrul Timișoarei s-au strans circa 400 – 500 de persoane care au scandat sloganuri impotriva coaliției de la guvernare, impotriva modificarii legilor…

- Copiii si tinerii din Timisoara vor avea, din aceasta vara, un loc unde se pot distra in aer liber. Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a anuntat ca a fost ... The post Skatepark in Parcul central appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a reacționat la declarațiile primarului Timișoarei, Nicolae Robu. Primarul urbei de pe Bega a propus ca excedentul Consiliului Județean Timiș, adica banii ramași necheltuiți in 2018, sa fie dați Primariei Timișoara pentru investiții.

- „Consiliul Județean Timiș a incheiat anul 2018 cu 230 milioane lei necheltuiți, devoalandu-și astfel crasa incompetența!”, a scris Robu pe Facebook. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, transmite, tot pe Facebook, ca, in ceea ce privește incompetența, „domnul Robu este chiar…

- Compania E-Distribuție Banat va investi zece milioane de euro pentru constructia unei stații de transformare noi la Dumbravița, in nordul municipiului Timișoara. In urma acestei investitii se urmareste imbunatațirea calitatatii serviciului de distribuție și a siguranței in alimentarea cu energie electrica.…