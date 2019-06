Mirajul discursului papal

* Tulburator. Vizita Papei Francisc in Iasi, si in Romania, a readus, pret de cateva zile, sau daca nu zile, atunci macar ore, linistea, impacarea si bucuria de care nu am avut parte in toata aceasta perioada de tranzitie de la un sistem la altul, care dureaza, iata, aproape de 30 de ani. Traim intr-un haos continuu, intr-o manipulare din ce in ce mai subtila si mai halucinanta, ce ne afecteaza pana la dezagregare spiritul si fiinta (...)