Mirajul cresterii salariului minim pe economie: Inflatia ii anuleaza efectele. Cum stam fata de restul UE Cresterea salariului minim nu le aduce un trai mai bun romanilor platiti la acest nivel. Motivul este rata inflatiei. Pentru ca scumpirea produselor si serviciilor depaseste ritmul in care a avut loc majorarea salariului minim.



Calculele realizate de Ziare.com arata ca un roman platit la acest nivel isi permite sa cumpere o cantitate mai mica de combustibil decat in 2017.



Desi acesta nu e cazul celor care castiga la nivelul salariului mediu, clasa de mijloc din tara noastra se confrunta cu alte probleme, dupa cum veti vedea mai jos.



Am folosit statistica INS pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

