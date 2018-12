Stiri pe aceeasi tema

- Artista Irina Sarbu și copiii de la o școala de muzica vor incerca sa salveze un baiat care se lupta cu cancerul osos. Ei vor canta cele mai frumoase colinde romanești și internaționale la un concert caritabil unic. Pe 22 decembrie, la Hard Rock Cafe (București) muzica va salva viața unui copil, la…

- Joi, 13 decembrie, ora 16.00, Școala Gimnaziala ,,Vasile Carlova” din Targoviște a imbracat haine de sarbatoare. Targul de Craciun a Post-ul Copiii de la ,,Vasile Carlova” au organizat un Targ de Craciun pentru a ajuta un coleg cu probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ”Nenorocirea de la Strasbourg s-a intamplat intr-un perimetru de securitate. Targul de Craciun din centru este organizat intr-o zona "insulara", pentru a ajunge acolo treci peste unul dintre podurile peste apa, iar la fiecare asemenea pod sunt si erau forte de securitate care verifica, inclusiv cu…

- SOS Satele Copiilor e o organizatie ce ofera copiilor orfani ajutor, dar le ofera si o casa si o familie, spun beneficiarii, precizand ca datorita programului au reusit sa-si descopere pasiunile si sa se bucure de viata. Copiii au participat la serbarea de Craciun,pentru care s-au pregatit minutios.

- Autoritatile locale din Saligny incheie anul 2018 cu multe realizari privind asfaltarea strazilor, reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, reabilitarea retelei de electricitate, dar si realizarea a doua terenuri de sport in satele Faclia si Stefan cel Mare. La sfarsit de an, consilierii locali…

- Primaria municipiului Constanta va distribui in aceasta perioada peste 31.500 de pachete cu daruri de sarbatori prescolarilor si scolarilor din oras. Campania a inceput pe 5 decembrie la Gradinita cu Program Prelungit „Stelutele Marii”. Directoarea Georgeta Adam a dorit sa tina un mic discurs…

- „Doamne, nu uita de noi/ Suntem saraci, plini de nevoi/ Doamne, ocroteste-i pe romani", se aude din una dintre clasele de la scoala din Scoposeni. Copiii repeta pentru serbarea de 1 Decembrie, peste trei zile. Sunt cei mai mari, din clasele a III-a si a IV-a, insa in fiecare clasa se recita poezii sau…

- De 18 ani, Festivalul Brazilor de Craciun aduce copiii la scoala Romania pierde pe drumul spre scoala, in fiecare an, aproape 30.000 de copii inainte de a termina gimnaziul, copii care nu se mai regasesc ulterior, decat in numar infim, in programe speciale de reincluziune educationala. Astfel, copiii…