Miracolul de pe Anfield, urmat de miracolul de la Amsterdam. Tottenham s-a calificat în finala Ligii Campionilor AJAX-TOTTENHAM LIVE VIDEO ONLINE STREAMING CHAMPIONS LEAGUE 2-3 (de Ligt - min. 5, Zyiech - min. 35 / Lucas Moura - min. 55, 59 si 90+6) Click aici pentru a vedea Ajax-Tottenham Ajax a practicat un fotbal incredibil saptamana trecuta si se afla la 90 de minute de o performanta istorica. "Ceea ce incearca Ajax sa faca acum este ce am facut noi cu Porto, in 2004; sa fie surpriza", spune antrenorul portughez Jose Mourinho, care le da olandezilor prima sansa in aceasta seara. Golgheterul Harry Kane va lipsi din nou pentru Tottenham, iar singura sansa ca acesta sa mai joace… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

