Miracole de Crăciun: 4 povești care te inspiră Aceste povești adevarate iți vor arata ca o scrisoare trimisa la momentul potrivit, cateva monede sau o rafala de vant pot transforma un Craciun obișnuit intr-o amintire speciala. De multe ori ajungi sa privești Craciunul ca pe o sarbatoare plina de cadouri, dar nu mai ai același entuziasm. Cu siguranța cateva povești reale iți vor reda speranța, aratandu-ți ca niciun Craciun nu este la fel ca altul și ca este intervalul ideal pentru noi dorințe și bucurii. 1. Darul dintr-o scrisoare de Craciun „Mama mea mi-a spus aceasta poveste din timpul primului Razboi Mondial. In 1917, in apropierea Craciunului,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea a fost pusa la cale de cei de a Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara, impreuna cu reprezentantii Asociației Gladiatorii Albaștri. Oamenii legii au cumparat, din fonduri proprii, cadouri pentru micuții Centrului de Zi „Sfantul Nicolae” din Timișoara. „Evenimentul a avut loc…

- Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii Nașterii Domnului, Mos Craciun aduce fericire si incantare in sufletele copiilor. Asa s-a intamplat și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, unde Moșul cel darnic și-a trimis spiridușii cu cadouri dulci și colorate pentru copiii clasei a V-a B, prin bunavoința…

- Doua evenimente dedicate Craciunului se vor derula in aceasta saptamana, organizate cu sprijinul Primariei municipiului. Astfel marti, 18 decembrie, la ora 13.30, Mos Craciun ii asteapta pe cei mici la Gradina Zoologica din Ostroveni, unde vor avea parte de o animatie dedicata lor si, bineinteles, de…

- Ce inseamna acasa de Craciun? Multi dintre noi ne gandim la prieteni, la familie la locuri dragi, dar cati dintre noi ne gandim la sufletul nostru? Ce faci de Craciun? Merg in vizita la mama, soacra, bunica, nasi, matusi, prieteni etc. Si totusi.... sunt doar 3 zile!!! Cat sa mananci? Cat…

- Sarbatorile de iarna sunt asteptate cu nerabdare de toti oamenii, indiferent de varsta din cartea de identitate, pentru ca este perioada cadourilor frumos ambalate de Mosul generos, ce reuseste sa surprinda de fiecare data. Copiii, cei care savureaza cel mai mult aceasta sarbatoare, numara…

- Revolta in randul mai multor parinți din București. Oamenii se tem pentru siguranța copiilor lor dupa ce au aflat ca ar putea invața alaturi de baiatul de 9 ani care și-a ucis bunica in urma cu patru luni.