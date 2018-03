Stiri pe aceeasi tema

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Un tanar șofer din Lupeni, Raul George Voicu, a murit in urma unui accident cumplit ce a avut loc in Franța. Apropiații și familia baiatului sunt șocați și au lasat mesaje care mai de care mai emoționante pe pagina lui de Facebook. "Ne-a mai parasit un coleg ieri seara.…

- Primele imagini cu Daniel Ionașcu pe patul de spital, dupa ce mașina lui a fost spulberata de un camion. La cateva ore dupa ce a fost supus unei operații complicate, celebrul avocat Daniel Ionașcu a oferit primul interviu. El a povestit cum s-a produs teribilul accident, dar și gestul incredibil facut…

- La un pas de tragedie a fost cunoscuta artista Otilia Bilionera, in urma cu mai multe luni. Se afla in Turcia, s-a simțit rau și a ajuns la spital! A fost operata de urgența. ”Puteam sa mor”, avea sa spuna Otilia. La cateva ore de la intervenția chirurgicala, a fost vizitata de iubitul ei, care […]…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Detalii noi despre accidentul șocant din Braila, unde o mașina a fost lovita de tren , dupa ce șoferul a depașit coloana de mașini și a trecut calea ferata, ignorand semnalele acustice și luminose. Tragedia a avut loc in timp ce acesta se indrepta catre spital, cu soția lui, deoarece aceasta se simțea…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- Violeta Barbu, soția fostului ministru al Culturii Daniel Barbu, a incetat din viața. "Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere,…

- Este durere fara margini in familia fostului ministru al Culturii din Guvernul Ponta, Daniel Barbu. Sotia fostului ministru, Violeta Barbu, a decedat la doar 61 de ani.Citeste si: ANAF vine cu o replica VEHEMENTA, dupa semnalul dat de Kovesi: 'Nu o sa SCAPE nimeni fara sa plateasca...'…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Recent, au aparut informatii despre tanara care a fost ucisa de avalanșa ce a avut loc sambata, scrie spynews.ro. Ea se numea Claudia Malcea si era din Tulcea. Aceasta a absolvit Academiei de Studii Economice din București. Citeste si O avalansa a surprins un grup de turisti in Muntii Vrancei.…

- "Va intrebati unde sunt coletele voastre? De ce ajung sparte si strambe? Aici este raspunsul dumneavoastra", a scris Marian Alexandru pe Facebook, adaugand sloganul companiei: "Oriunde, cu placere".

- Victor Slav s-a accidentat pe partia de schi acum doua week-enduri și a avut nevoie de operatie. Prezentatorul TV a fost speriat inainte de operație, fiind ingrijorat de anestezia pe care medicii i-au facut-o in coloana. Bianca Dragusanu a izbucnit IN DIRECT: "Barbatii nu sunt PORCI sau MAGARI,…

- Iubitul Biancai Dragușanua trecut recent printr-o intervenție chirurgicala la piciorul stang, dupa ce s-a accidentat pe partia cu shi in urma cu mai bine de doua saptamani. In cadrul unui interviu recent, Victor Slav și partenera lui, dar și unul dintre medicii care s-a ocupat de prezentator au facut…

- Claudiu Daniel Nica, un student eminent in Cluj, a murit la doar 20 de ani, chiar in ziua in care voia sa susțina la un examen de marire a notei la facultate. Colegii și profesorii deopotriva sunt in stare de șoc, dupa ce au aflat ca tanarul, pe care-l descriu ca fiind ambițios și foarte silitor, s-a…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- O postare care infatiseaza o masina carbonizata a devenit virala pe retelele de socializare. Oamenii s-au minunat cand au vazut ca autoturismul a ars in totalitate, dar crucea de lemn atarnata la bordul masinii a ramas intacta. Zeci de mii de internauti au comentat pe marginea acestui subiect, cei mai…

- Mesajul Oanei Zavoranu pentru soțul ei, Alex Ashraf. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și nu ezita sa iși arate iubirea public. De data asta, vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. De Sfantul Valentin, Oana și-a surprins soțul cu un mesaj de dragoste.…

- Soția lui Tudor de la Fly Project a ajuns cu fetița la spital, dupa ce micuța a racit foarte tare. Anamaria recunoaște ca s-a panicat, mai alec ca este vorba despre un bebeluș de doar 6 luni. Tudor de la Fly Project și soția lui au vorbit despre relația lor și despre cum se completeaza atunci cand intampina…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, au spus autoritațile. Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- Pe Mihai Gadea il știm din postura de prezentator de televiziune și director al Antena 3, insa mai puțin cunoaștem ca, in urma cu 18 ani, acesta devenea absolvent al Facultații de Teologie Adventista. Cu o figura inocenta, plin de carisma și cuvinte potrivite, Mihai Gadea a reușit dintotdeauna sa capteze…

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Adrian Beuca a fost cautat timp de doua zile de scafandri si pompieri in apele Lacului Ghioroc dupa ce, in seara de 30 ianuarie, a plonjat cu masina in apa rece ca gheata. Trupul sau a fost scos din apa abia joi dimineata. Pe pagina lui de Facebook, barbatul avea la poza de cover un motto socat. ,,Daca…

- Fostul ministru de Externe, Mircea Geoana, a atașat o poza cu Mircea Ionescu Quintus intr-un mesaj de condoleanțe in memoria lui Neagu Djuvara. Președintele Partidului Social Romanesc (PSRO) a scris ca i-a ramas „indatorat pe vecie” lui Djuvara pentru sprijinul sau pe care i l-a acordat la alegerile…

- Accidentul s-a petrecut pe Drumul National 73, in Arges, la Campulung. Tanarul n-a mai putut controla masina si a intrat in plin intr-un camion care circula regulamentar. Soferul autotrenului nu a putut face nimic pentru a-l evita. "Am suferit un accident in care numai cu Dumnezeu, numai cu…

- Sistemele de inteligenta artificiala "au mai putina judecata decât sobolanii", a declarat marti, la Paris, seful departamentului de cercetare asupra inteligentei artificiale de la Facebook, francezul Yann LeCun, citat de AFP. "Masina nu are capacitatea de a învata…

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…

- Un barbat ce s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,54 mg/l a pierdut controlul asupra masinii, a acrosat un stalp, dupa care s-a rasturnat cu autoturism in sant. In urma accidentului, sotia sa a decedat.

- Adrian Daminescu și soția lui, Daniela, sunt casatoriți de zece ani, dar puțini din fanii lui au știut ca ea a mai fost casatorita o data. Primul ei soț s-a stins in urma unei boli crunte pe data de 18 ianuarie 2003. Chiar daca și-a refacut viața alaturi de cunoscutul interpret, Daniela nu l-a uitat…

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul imigrant roman care a ajuns la Londra dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii, i-a luat prin surprindere si i-a marcat pe prietenii sai. Acestia au umplut retelele de socializare cu mesaje triste.

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Masina cu care Valentin Ceaușescu gonea pe strazile din București a ajuns pe mana unui colecționar, care a muncit din greu la ea pentru a o face sa arate ca noua. Valentin Ceaușescu a fost mandrul posesor al unui superb BMW pe care l-a achiziționat la sfarșitul anilor ’60, pe vremea cand studia la…

- Fiica lui Aurelian Preda, mesaj dureros de Sfantul Ion. Anamaria Rosa nu poate trece peste moartea tatalui ei, iar duminica, de Sf. Ion, aceasta a scris cateva cuvinte pline de durere, in mediul virtual. Pe 27 septembrie 2017 s-a implinit un an de cand solistul de muzica populara Aurelian Preda a incetat…

- Cazul Ioanei Condea a socat o tara intreaga, in 2014, atunci cand tanara, care credea ca o sa lucreze ca menajera in Germania, a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Barbatul care o forta sa-si vanda trupul a batut-o pana a bagat-o in coma. Ioana are un copilas, care se afla in tara, in grija mamei…

- Fostul deputat PPDD Aurelian Mihai, care a fost implicat într-un accident rutier, când se îndrepta spre Bucovina, unde a facut Revelionul, are leziuni usoare, desi s-a rostogolit cu masina de patru ori între Buzau si Râmnicu Sarat. ”Trecuseram de Buzau.…

- Dinu Șovea este un roman stabilit in Londra, celebru pentru postarile sale de pe Facebook, in special cea in care a pus la zid toți romanii din țara natala . Acum, Dinu Șovea a publicat o fotografie cu o punga de pufuleți și chei de la mașina și transmite un mesaj trist legat de viața romanilor care…

- Elena, mama Andei, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj prin intermediul caruia isi exprima regretul si durerea fara de margini. ”Dragii mei copii Bogdan și Maleon Anda Elena au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte ! :( :(”, a scris…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…