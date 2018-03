Stiri pe aceeasi tema

- Ahmed Khaled Alsamarra’i este unul dintre cei mai fericiți tineri din Romania. Puștiul de 22 de ani, de origine irakiana, este „Prințișorul SIR” din București. Tatal lui, Tomah Khaled Alsamarra’i, este patronul magazinelor SIR, din care face parte și cunoscutul complex comercial din zona Lujerului,…

- Data de 25 martie, ziua de Buna Vestire, va ramane pentru totdeauna o zi neagra in familia Anamariei Prodan. Impresara a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai familiei in aceasta dimineața. Dupa ce și-a revenit din șocul primit, vedeta a scris un mesaj sfașietor pe o rețea de socializare,…

- Numeroasa familie a Eurovisionului este in doliu. O artista considerata o emblema a concursului internațional de muzica s-a stins din viața. Rudele, prietenii și fanii care au iubit-o și care ii vor asculta muzica lasata ca avere in urma ei au facut publice o mulțime de mesaje emoționante. Prima caștigatoare…

- Andrei Gheorghe a fost un spirit non-conformist pana la capat. Priveghiul lui a fost „altfel”. Familia și prietenii au dorit sa-i faca „ieșirea din scena” cu stil. La Galeria Mobius, a fost adusa o fotografie-portret a lui Andrei Gheorghe. Imaginea are o poveste emoționanta, potrivit bunei lui prietene,…

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat dupa ce in media au aparut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a facut un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Tanara le-a cerut jurnaliștilor sa fie alaturi de ea, chiar daca l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea sa pastreze…

- Fratele Madalinei Manole și-a vindecat rana dureroasa din suflet. Marian Manole a dezvaluit public ca, dupa aproape opt ani de la moartea surorii sale, a reușit sa faca un lucru, care, pana de curand il facea sa aiba ganduri dintre cele mai negre. Mesajul sfașietor a fost insoțit de o piesa cantata…

- Povestea trista a unui tata la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a facut un copil. Cezar, un barbat care a devenit tatic, deși are varsta unui bunic, plange și suspina dupa femeia care i-a fost iubita și care e mult mai tanara decat el. Maria și Cezarica s-au iubit nebunește, iar ea […] The post Povestea…

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- Drama Cristinei Manea, tanara din Pitești in varsta de 23 de ani care a aflat ca sufera de o boala cumplita chiar in ziua in care a devenit mamica, a impresionat o țara intreaga. Romanii și argeșenii in mod special au dat dovada de o mobilizare exemplara. Spectacole si actiuni caritabile, conturi deschise,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus mana pe stenogramele din dosarul ”Prostituate de lux din cazinouri”. Este absolut incredibila metoda prin care Vasile Balint, supranumit Sile Camataru, racola victimele. Mafiotul “culegea” tinerele de pe Facebook și le promitea ca vor face parte din “familia…

- Deea și Dinu Maxer sunt in culmea fericirii. Aflata la Maternitatea Polizu din Capitala, bruneta a anunțat ca familia lor s-a marit cu o fetița. Foarte mandra, soția artistului a urcat, pe contul personal de socializare, un buchet de flori colorate. „It’s a girl! (n.r. E fetița!) Prima fetița in familia…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Joy Smith a fost diagnosticata cu cancer in luna august, in 2016. Medicii i-au spus ca mai are 6 saptamani de viata. S-a vindecat de cancer cu un singur produs. Joy Smith are 52 de ani si este din Coventry. In august 2016, femeia a fost diagnosticata cu cancer la stomac si la intestine. In […] The post…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Durere mare in familia lui Karym. Mama artistului a venit de urgenta in Romania pentru a fi aproape de sotul ei in aceste momente dificile. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip de cancer de care a murit și cantareața Denisa Raducu: carcinom…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Carlee Benear are 30 de ani si este din Woodlands, Texas, America. Femeia are un stil unic de a isi hrani copilul. Carlee Benear posteaza des pe instagram poze si clipuri video in timp ce face yoga si alapteaza. Femeia a nascut in urma cu 19 luni al treilea copil al familiei. Acum, se foloseste […]…

- Catalina Florentina este o eleva de 16 ani care a disparut de acasa, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Cel cu care s-a iubit este un tanar cu un an mai mare decat ea. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vbrea inapoi acasa. “V-am facut […] The post…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Maria și Ana Cardoș sunt mama și fiica, pasionate de moda și de croitorie. Acest lucru le-a ținut mereu aproape, la inceput pe fiica de mama, pe cand era de-o șchioapa și o ajuta prin atelier, și mai apoi pe mama de fiica, printr-o adevarata aventura a modei, la Paris. Maria și Ana au povestit […] The…

- Actorul Stephen Fry are cancer de prostata, iar anunțul trist a fost facut de acesta pe Twitter. Familia a fost alaturi de acesta din primul moment in care a aflat. Anunțul a fost facut de actorul in varsta de 60 de ani, intr-un filmuleț de 12 minute, in care explica totul. „In ultimele doua luni,…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Zeci de pacienți ai secției de Oncologie din cadrul spitalului Municipal Arad sunt nevoiți sa aștepte cu orele la cabinetele de specialitate. Un tanar care insoțea, joi, la spital, un membru al familiei sale, a rabufnit și a postat pe rețelele de socializare un mesaj cat se poate de lamuritor. „Asta…

- Familia și apropiații Anastasiei Cecati trec prin clipe grele, dupa ce tanara a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Frumoasa moldoveanca a lasat in urma ei un bebeluș de numai trei saptamani. Directorul spitalului unde se afla copilul a marturisit ca starea lui nu este tocmai buna, din cauza alimentației…

- Mezina lui Traian Basescu, Elena, a anunțat de curand ca visul ei de a avea al treilea copil se va implini peste trei luni. EBA traiește o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei cu 12 ani mai tanar, Catalin ”Tomata”. In familia fostului președinte al Romaniei s-a decretat, insa, ”starea…

- Bolnavul, internat cu cu diagnosticul de cancer de rect, a fost operat la nivelul colonului, astfel incat rezultatele anatomo-patologice au aratat ca nu mai are cancer. Familia pacientului sustine ca, in realitate, tumora era localizata cativa centimetri mai jos de segmentul taiat de medic.

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Parintele Nectarie Vitalis s-a stins din viața pe 8 februarie, iar la prohodul sau au venit sute de persoane. Credincioșii cred ca parintele Nectarie și-a mișcat mana in coșciug, in timpul slujbei de inmormantare. Ei cred ca a facut asta in semn de binecuvantare. „Mana Cuviosului Nectarie Vitalis se…

- Bianca Nedelcu, fetita in varsta de opt ani diagnosticata cu cancer renal in cazul careia parintii au decis sa-i intrerupa tratamentul, a murit. Micuta din comuna Raducaneni si-a pierdut viata miercuri, dupa o suferinta accentuata in ultimele saptamani. „Familia a mers in ultimul timp cu fetita la Spitalul…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Un nou miracol la celebrul loc de pelerinaj de la Lourdes, din Franta. O calugarita care se deplasa doar cu ajutorul unui carucior cu rotile s-a vindecat dupa decenii intregi de probleme grave la coloana. Bernadette Moriau a avut probleme de sanatate de cand s-a nascut.

- Cu multi ani in urma, Edith Gonzalez cucerea publicul din Romania cu rolul ei din telenovela Salome. In prezent, dupa ce a invins boala si moartea, actrita de telenovele se simte mai bine ca niciodata. Ea radiaza de fericire si se bucura de fiecare clipa pe o are la dispozitie.

- In martie 2017, cand soțul lui Jeanie Gum, Bill, a murit rapus de cancer, familia ei a știut ca femeia nu va putea depași prea ușor acest eveniment trist. Jeanie și Bill s-au cunoscut in perioada liceului și erau casatoriți de 64 de ani, iar Craciunul trecut a fost primul pe care Jeanie l-a petrecut…

- Emilian Raducu nu-l mai recunoaste pe Florin ca iubitul Denisei, desi in luna septembrie avea doar cuvinte de lauda la adresa tanarului. Sustine ca nu il cunoaste si ca fiica sa nu a avut niciun partener de viata. Denisa Raducu, ultima inregistrare inainte de a muri. Este un colind VIDEO…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- Cristina Manea, tanara din Pitesti care a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer chiar in ziua in care a nascut, a murit. Din pacate, mobilizarea oamenilor nu a ajutat-o si boala a rapus-o.

- Femeii i s-a facut rau brusc cand era in oras. Mama ei a dus-o la spitalul Judetean, sperand ca Maria va primi ajutor. La Serviciul de Urgenta, li s-a spus sa astepte pentru ca e aglomerat. Nestiind ce sa faca pentru ca fiica ei sa fie consultata cat mai repede, femeia a chemat un taxi ca sa mearga…

- Ambasadoarea Olandei a fost fotografiata de "Cancan" petrecand in compania a cel puțin doua persoane, ce intra in categoria "corupților". O fotografie care a starnit reacții puternice, atat din partea presei, cat și din partea oficialilor olandezi. Care au spus ca a fost o intamplare. Numai ca EvZ…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a sustinut ca Stella Ronner-Grubacic nu…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…

