Miracol de Craciun! Mai multi tineri au scos doi copii si doi adulti dintr-o masina in flacari Mai multi tineri au reusit sa scoata doi copii si doi adulti aflati intr o masina in flacari S a intamplat la Petresti, in judetul Alba, unde un autoturism s a rasturnat in afara carosabilului, a rupt o teava de gaz si a luat foc, scrie a1.ro.Tinerii aflati in zona au reusit sa scoata copiii pe geam, dupa care au incercat sa i elibereze pe adulti. Numai ca acestia aveau centurile de siguranta puse, asa ca a fost nevoie mai intai ca masina sa fie repusa pe toate cele patru roti. Abia atunci salva ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

