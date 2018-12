Stiri pe aceeasi tema

- Tsunamiul care a lovit sambata seara Indonezia a provocat moartea a cel putin 373 de persoane si a ranit peste 1.400 de oameni pe insulele Java si Sumatra, potrivit unui nou bilant anuntat luni de autoritati, relateaza Reuters si dpa. "1.459 de persoane sunt ranite, iar 128 sunt date disparute", a spus…

- O portiune masiva de teren de pe un versant al insulei vulcanice Anak Krakatoa s-a prabusit in ocean declansand tsunamiul care a lovit Indonezia, provocand moartea a sute de persoane, au precizat luni autoritatile si oamenii de stiinta, potrivit Reuters. Cel putin 281 de persoane au decedat, sute au…

- Miracol dupa uriasa tragedie din Indonezia care a lovit in urma cu doua zile insulele indoneziene Java si Sumatra. Un baiat de 5 ani a fost salvat dintr-o masina peste care valul seismic a prabusit mai multi copaci, informeaza Digi 24. Baiatul ...

- "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, precizand ca 57 de persoane sunt date disparute. Precedentul bilant indica 222 de morti.Sute de cladiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP. "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat…

- Cel puțin 222 de persoane au fost ucise și alte cateva sute sunt ranite sau date disparute, inclusiv membrii unei trupe pop, dupa ce un tsunami a lovit insulele indoneziene Java și Sumatra, in noaptea de sambata.

- *** UPDATE ORA 7:31 Un tsunami 'vulcanic' provoaca moartea a peste 60 de oameni in Indonezia Peste 60 de persoane au murit si sute sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit malurile stramtorii indoneziene Sunda in urma unei eruptii vulcanice, provocand panica in randul turistilor…

