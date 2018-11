Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca 2019 va fi anul bebelușilor de vedeta! Joi (25 octombrie), Andreea Balan și Mirela Vaida au anunțat ca sunt insarcinate in același timp. Cantareața a dezvaluit ca este insarcinata in cinci luni și ca bebelușul se va naște la inceputul lunii martie. Prezentatoarea tv a anunțat și ea ca este…

- Lidia Buble iși ia fanii prin surprindere. Și nu este prima oara cand face asta. Vedeta a postat pe Instagram o fotografie care i-a surprins pe fani, iar mesajul transmis a starnit comentarii diverse. Ipostaza neașteptata ofera o alta imagine a Lidiei. Departe de imaginea de ”diva”, fotografie infațișeaza…

- Irina Rimes și suferințele ei din dragoste ar putea face subiectul unei telenovele. Are doar 26 de ani, insa viața ei sentimentala a obligat-o, de multe ori, sa verse lacrimi amare și sa stranga din dinți. Cantareața din Republica Moldova a devenit celebra și in Romania, in ultimii ani, dar foarte puțini…

- Odata cu venirea toamnei, Mirabela Dauer și-a luat o pauza de la concerte și a mers sa se bucure, timp de aproape o luna, de revederea unor prieteni dragi care sunt stabiliți peste Ocean. Cantareața a dat lovitura la pacanele, a caștigat o suma uriașa, cheltuind doar cațiva lei. De ceva timp, Mirabela…

- Andra se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru concertul Tradițional pe care il va susține la Sala Palatului. Andra va concerta pe 28, 29 și 30 septembrie 2018, la Sala palatului din Capitala. Spectacolul Tradițional este unul de suflet pentru binecunoscuta artista. La spectacol, Andra…

- Cantarețul canadian The Weeknd și membrii duoului francez Daft Punk sunt acuzați de plagiat in cazul piesei „Starboy”, de poeta și cantareața Yasminah, care le cere despagubiri de 5 milioane de dolari, potrivit contactmusic.com. Single-ul „Starboy” a fost lansat in 2016 și a fost inclus pe albumul artistului…

- Este o zi plina de experiențe și oameni frumoși pentru Antonia! Vedeta a impartașit fanilor pe o rețea de socializare ca se afla cu celebra metropola Shanghai, unde s-a intalnit cu nimeni altul decat Tommy Hilfiger. Creatorul de moda american a stat fața in fața cu frumoasa romanca, in cadrul unei intalniri…

- Carmen de la Salciua este o cantareata foarte apreciata, iar popularitatea ei a crescut foarte mult in ultimele luni, insa chiar si ea atrage uneori critici din partea internautilor. Carmen de la Salciua este o cantareata apreciata de multi romani. Frumoasa artista a adunat sute de mii de urmaritorii…