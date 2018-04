Mirabela Dauer, prima apariție la tv dupa ce a fost operata și i-a fost scos un rinichi. Artista a vorbit la Antena Stars, despre cel mai delicat moment prin care a trecut. „Eu cred ca sunt foarte bine și ii mulțumesc lui Dumnezeu. Eu sunt cel mai bun om. Imi fac analizele de doua ori pe an. Am vrut sa-mi fan analizele. Tocmai le facusem, in noiembrie. Și mi-am zis sa fac și un CT. In urma cu un an, totul era perfect. Eu sunt un om care ma ingrijesc, insa stresul, oboseala și mancarea proasta au adus aici,” a declarat Mirabela Dauer, in cadrul emisiunii „Agenția VIP”. „Am avut o premoniție, clar.…