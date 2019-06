Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca PSD doreste sa-i tina in saracie si in "stare de dependenta" pe oameni pentru a nu-si pierde electoratul, iar Guvernul a crescut salariul minim pe economie "din pix si din burta", potrivit agerpres.ro."PSD vrea sa-i tina in saracie pe oameni,…

- Cine a zis ca dezbaterile electorale sunt plictisitoare? Antena 3 a reușit sa creeze urmatorul nivel de viral, dupa un epic fail in care o moderatoare a cerut ca un invitat sa prezinte scuze publice pentru ca a pretins ca telespectatorii sa fie tratați ca oameni inteligenți. ”Cum indrazniti sa spuneti…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat din nou pe Klaus Iohannis ca nu iși apara țara și executa comenzi, afirmand ca ar fi putut sa lase PSD la comanda Cotroceniului, SRI sau DNA, dar nu a vrut."Ne luptam cu niște perverși cum aceasta țara nu a avut. Oameni care urasc Romania și au vandut…

- Este incredibil cum au scapat cu viata! In imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede clar cum o femeie, alaturi de doi copii, iesea din restaurant in momentul in care masina a intrat direct in terasa. Accidentul teribil a avut loc in America, in Napa, California. Din fericire nimeni…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Podurile din apropierea Catedralei Notre-Dame, ce a fost afectata, luni noaptea, de un incendiu devastator, au devenit a doua zi spatiul din care zeci de jurnalisti din intreaga lume au transmis dimensiunile a ceea ce parizienii au numit „o catastrofa”.…

- Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele asociatiei „Daruieste viata”, care construieste Primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, acuza Ministerul Finantelor de „atac in stil mafiot” impotriva ONG-urilor, relateaza News.ro. „A inceput atacul direct la ONG-uri. Un atac…

- Pe 1 aprilie 1941, peste 3000 de romani au fost secerati de mitralierele rusesti doar pentru ca au vrut sa paraseasca teritoriul ocupat de Armata Rosie si sa revina in tara lor. Dupa atac, ranitii au avut parte de o moarte ingrozitoare. Au fost legati de cozile cailor si tarati pana la cinci gropi comune.…