- Se pare ca „blestemul” fake news a ajuns-o și pe Mirabela Dauer! Indragita artista a fost data moarta de catre un site care a publicat o așa-zisa știre ce ii anunța tot așa-zisul deces.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi formeaza un cuplu de mai multe luni. Cei doi se ințeleg de minune și au o relație deschisa. Insa, recent, barbatul s-a enervat crunt. Nu pe iubita sa, ci pe persoanele care au de comentat cu privire la fotografiile in care apare alaturi de frumoasa blondina, multe acuzandu-l…

- Galele realizate de Paul Surugiu-Fuego la TVR 2 sunt din ce in ce mai spectaculoase, reușind sa suprinda prin profesionalismul pus de toata echipa in realizarea lor, dar și prin calitatea invitaților și a momentelor prezentate. Fuego ne prezinta artiștii dragi ai țarii, avand un cuvant bun despre fiecare,…

- Mirabela Dauer a dezvaluit ca, da cand a devenit cunoscuta, nu mai știe cine ii e prieten și cine doar profitor, fie pentru imagine, pentru bani sau alte interese. Cantareața a spus ca aceste lucruri o amarasc teribil. „Cred ca m-am invatat minte…Eu iubesc foarte tare oamenii. Nu ca as avea 100% incredere…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce luju.ro a publicat dezvaluirile unui fost membru #rezist, care susține ca membrii acestei grupari consumau marijuana. Jurnalistul a declarat in timpul emisiunii de aseara, de la Antena 3, ca și-a gasit noi ”aptitudini”. ”Ma ocup cu drogurile și cu drogații.…

- Mara Banica s-a speriat teribil dupa ce a fost amenințata cu moartea de o persoana care s-a autointitulat Magdalena Șerban, cunoscuta drept “criminala de la metrou”. Jurnalista nu a stat cu mainile in san și a depus, vineri, o plangere penala la Poliția Capitalei, prin care a solicitat identificarea…

- Diana Belbița a participat la prima ediție a Exatlon Romania, in echipa “Faimoșilor”, și a ramas cunoscuta drept “Prințesa Razboinica”. Sportiva urmarește cu atenție cel de-al doilea concurs și s-a suparat teribil cand una dintre participante i-a imprumutat porecla. Ana Otvos face parte din echipa “Razboinicilor”…

- O romanca a fost gasita fara suflare in Republica Dominicana. In varsta de 23 de ani, Andreea Celea a fost descoperita moarta in fața unui hotel din Santo Domingo. Originara din Constanța, tanara s-a cazat viner la hotel alaturi de iubitul ei, in varsta de 26 de ani. Ambii au fost inregistrați de camerele…