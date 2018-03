Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care si-a aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc din Cluj si care si-a agresat bunicul a fost internat la Psihiatrie. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj sustine faptul ca se afla provizoriu in clinica.

- Un tanar de 23 de ani din Cluj-Napoca este suspectat de faptul ca si-ar fi impins bunica de 79 de ani de la etajul a 10-lea al unui bloc. Femeia a murit pe loc, iar in cauza s-a deschis un dosar penal. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar, a declarat, pentru Agerpres, ca s-a conturat infractiunea…

- Femeie gasita moarta in Remetea Mare, județul Timiș. Pensionara s-a spanzurat, vineri dimineața, iar rudele care au vazut imaginea terifianta au sunat la 112. In stare de șoc, oamenii nu știu ce a impins-o pe batrana de 81 de ani sa recurga la gestul extrem. Pompierii au intervenit, vineri dimineața,…

- In aceasta seara, o femeie de 70 de ani din Romuli a fost lovita de un auto-camion. Se pare ca aceasta a incercat sa traverseze strada, cand a fost luata in plin de mastodont. Aceasta nu a mai putut fi salvata.

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar 104 de oameni au fost raniți, dupa ce o biserica a fost lovita de un fulger. Incidentul s-a produs la un lacaș de cult ce aparține Bisericii Adventise de Ziua a Șaptea, din sudul Rwandei, scrie AGERPRES.

- Regretata Israela Vodovoz a fost judecata dur de mulți cunoscuți și nu numai, dupa ce s-a casatorit in anul 2008 cu Liviu Arteni, un barbat cu aproape 30 de ani mai tanar, insa povestea lor de dragoste nu a durat decat cativa ani.

- Politistii din zona de vest a țarii sunt in alerta, dupa ce o familie a anuntat disparitia unei femei de 58 de ani si a nepoatei sale, de doar 4 ani. The post Alerta in vestul țarii! O bunica si nepotica ei de 4 ani au disparut de acasa appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer a alimentat masina cu ulei de gatit in loc de motorina, totul petrecandu-se in parcarea unui magazine din Ilfov dub privirile unui alt conducator auto care ași filmat scena. Scene greu de imaginat au fost surprinse de un taximetrist in parcare unui centru comercial din Balotesti, judetul Ilfov.…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Citeste si: Decizie NEASTEPTATA a judecatorilor, dupa noile inregistrari: Instanta a decis AMANAREA sentintei pentru Vlad si…

- O fetita in varsta de 11 ani din Falticeni a ajuns miercuri la spital, dupa ce a fost acrosata de un autoturism pe o trecere pentru pietoni din municipiu. Accidentul s-a produs in jurul orei 07.30, in timp ce un tanar de 18 ani din comuna Vadu Moldovei conducea un autoturism VW Polo pe strada ...

- ACCIDENT CUMPLIT dupa o urmarie ca-n FILME. Masina de politie, lovita frontal de un autoturism. Un politist si doi pasageri au fost raniti O masina de politie a fost lovita frontal de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul.…

- Accident cumplit pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 141, localitatea Cotmeana. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un autotren. In urma impactului patru persoane au fost ranite, iar autovehiculele au parasit suprafata carosabila. Toate cele patru persoane au ramas incarcerate și a fost…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6552 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala.Joi, euro a scazut la 4,6539 lei, dupa ce, miercuri, a scazut la 4,6606 lei. Vineri, leul s-a depreciat in raport…

- Gripa face victime și in județul Ialomița. O batrana de 71 de ani a murit dupa ce a fost diagnosticata cu gripa. Direcția de Sanatate Publica Ialomița susține faptul ca batrana a fost diagnosticata la inceputul lunii februarie 2018, cand a fost transferata la Spitalul de Urgența Floreasca din București,…

- Un accident grav a avut loc miercuri seara in Constanța, acolo unde un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor a lovit o familie care traversa strada regulamentar. Un copil de trei ani a murit, in urma impactului. Șoferul care a provocat accidentul este un tanar in varsta de 22 de ani. Martorii…

- Traficul este blocat la ieșirea din Buzau in urma unui teribil accident produs in urma cu cateva minute pe porțiunea spre Ploiești in dreptul Hanului lui Ținta. Din primele informații de la fața locului zona a fost izolata de catre pompieri intrucat in accident este implicata și o cisterna șiexista…

- Regizorul si producatorul Idrissa Ouedraogo a murit duminica la Ouagadougou la varsta de 64 de ani, a anuntat Uniunea nationala a cineastilor din Burkina Faso intr-un comunicat transmis AFP. Figura emblematica a cinematografului african din anii 1980-2000, autor a circa 40 de filme,…

- Minora, din județul Maramureș, se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, cand a fost lovita de un autovehicul condus de un tanar din județul Timiș. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest de catre polițiștii rutieri sosiți la fața locului, rezultatul…

- Un baietel, de doar 13, ar fi fost trantit, umilit si sechestrat de catre un politist. Acestea sunt acuzațiile unei bunici disperate care isi creste singura nepotul. Femeia, dependenta de un tub de oxigen, spune ca se simte neputincioasa in fata autoritatilor care, acuza ea, nu ar face nimic pentru…

- Cel putin o persoana a murit si alte cinci au fost ranite la Moscova in cursul celei mai puternice furtuni de zapada inregistrate vreodata in oras de la inceputul estimarilor meteorologice, au anuntat duminica primarul capitalei ruse si agentiile meteorologice citate de AFP.

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- O femeie de 80 ani a decedat, vineri dimineata, dupa ce a fost lovita de un tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, fe...

- Pe data de 23 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de reprezentanții Primariei Cumpana asupra unor fapte petrecute in vara anului 2017, persoana vatamata fiind o fetița in varsta de 5 ani. Cele doua femei, mama, respectiv bunica, au fost prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța,…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de...

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Viorel Lis sustine ca sotia lui nu poate sa stea fara bani si ca se astepta la orice din partea Oanei. Fostul primar al Capitalei s-a declarat surprins de aparitiei ei in platoul de la Xtra Night Show.

- Miercuri, temperaturile vor scadea considerabil, iar Romania va fi victima unui val de ger cumplit, anunța meteorologii. Temperaturi scazute se vor inregistra in majoritatea regiunilor, in special in Moldova.

- Un incendiu violent a avut loc recent la Ceplenita. Casa unei batrane de 93 de ani a luat foc, iar femeia a fost gasita carbonizata. La fata locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, dar din nefericire a fost prea tarziu pentru femeie.

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- Polițista locala din Ploiești, lovita de un șofer. Un barbat din Moreni, județul Dambovița, este audiat joi, 18 ianuarie, la Poliția din Prahova și are toate șansele sa-și petreaca noaptea dupa gratii, dupa ce a lovit cu mașina o polițista locala. Dambovițeanul, in varsta de 33 de ani, parcase mașina…

- Dupa magulitoarele caracterizari ca fiind una dintre cele mai influente femei din Romania, „mogula” publicitatii si patroana celui mai mare holding de comunicare din tara noastra, Mihaela Nicola s-a ales in ultima vreme si cu „eticheta” mai putin dorita de „mama acoperitilor” SRI din presa. Iar aceasta…

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- DESTIN CUMPLIT ! TRAGIC… O tanara din localitatea Poganesti, a murit, ieri dupa-amiaza, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, in urma unei infectii puternice. Georgiana Bianca Cimpoi avea 27 ani si era insarcinata in cinci luni cu proaspatul ei sot, Alexandru, din Roman. De abia astepta sa-si tina…

- O infirmiera a fost lovita cu piciorul și imbrancita din ambulanța de un pacient in stare de ebrietate caruia ii acordase ajutor medical. A femeia a cazut din ambulanța și s-a ales cu o factura a gambei drepte.

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Un șofer de 23 de ani a pierdut controlul volanlui, iar mașina pe care o conducea a intrat intr-un stalp din beton și un gard de pe marginea drumului. In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje SMURD, o autospeciala cu modul de…

- Doi pasageri și șoferul unui taximetru au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un alt automobil. Cei doi tineri au suferit comoții cerebrale, iar taximetristul s-a ales cu mai multe fracturi in regiunea cutiei toracice.

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- O mașina a intrat într-o stație de autobuz, potrivit primelor informații, șoferul (59 de ani, din Florești) ar fi încercat sa întoarca pe mijlocul strazii și a fost lovit de o alta mașina, una dintre mașini a intrat în oamenii care așteptau autobuzul. În urma tragicului…

- In a doua zi de Craciun, tragediile se țin lanț. In aceasta dimineața, a avut loc un accident in care a fost implicata o ambulanța. Totul se petrecut in Galați din vina șoferului unei mașini de lux.

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, duminica noaptea, in localitatea Bradet in apropiere de Matasari. In urma coliziunii, o Dacia Nova a fost distrusa aproape in totalitate, iar cealalta mașina implicata, cu volan pe partea dreapta, a fost grav avariata. Articolul FOTO. Accident cumplit, langa Matasari,…

- Craciun indoliat in familia unui preot din judetul Buzau. Fratele parintelui din comuna Bordusani s-a stins sub privirile rudelor, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier teribil. In urma impactului puternic, fratele preotului Daniel Apostoiu a ramas incarcerat si a suferit rani grave.

- Productia ‘Tara moarta’ de Radu Jude este ‘cel mai de succes’ documentar romanesc al anului, cu peste 5.000 de spectatori, informeaza distribuitorii filmului, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Filmul a fost vazut de peste 5.100 de spectatori, de cand a fost lansat in cinematografele romanesti pe…

- Mirel Radoi a fost intr-o forma de zile mari la turneul Old-Boys de la Craiova, acolo unde Steaua a obținut doar locul 3. La final, fostul mare jucator al roș-albaștrilor a vorbit despre evenimentul recent incheiat, dar și despre evoluția prietenului sau Nicolae Dica pe banca celor de la FCSB. -Mirel,…