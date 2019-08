Stiri pe aceeasi tema

- Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie la locuinta lui Dinca Gheorghe apartin Alexandrei Macesanu. Este concluzia expertizei ADN pe care medicii legisti de la IML au finalizat-o vineri seara tarziu. La scurt timp, unchiul fetei, Alexaxandru…

- Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal care a fost demis din funcție ca urmare a modului in care a acționat in cazul cutremurator al Alexandrei Maceșanu, vrea sa se pensioneze și a depus deja actele pentru inceperea procedurii. "Deja a depus raportul pentru inceperea procederii de iesire la pensie",…

- Gheorghe Ionel, fostul șef al Crematoriului Vitan-Barzești din București, susține, in continuare, ca Gheorghe Dinca n-ar fi avut cum sa o incinereze pe Alexandra, imediat dupa comiterea crimei.

- Un protest inițiat de colegii Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, va avea loc miercuri dupa-amiaza in Caracal. Manifestanții se vor aduna in fața Primariei, de unde vor porni in marș spre sediul Poliției și apoi spre casa lui Gheorghe Dinca, barbatul…

- Alexandru Cumpanașu este unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o in casa lui din Caracal. Invitat la emisiunea Libertatea ”Adriana Nedelea la fix”, Cumpanașu a declarat, printre altele ca este obligat sa creada ca nepoata lui este in viața, din moment…

- Nuami Dinescu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, in urma crimelor cutremuratoare petrecute la Caracal. Actrița este revoltata de ceea ce s-a intamplat și marturisește ca daca se afla in Capitala, ar fi ieșit cu siguranța in strada la protest, unde duminica seara s-au…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a adus noi precizari in plin scandal al localizarii defectuoase a Alexandrei Maceșanu, victima individului din Caracal care a violat-o și a ucis-o. Inainte de a muri, Alexandra a sunat de trei ori la 112, dar STS a furnizat doar o arie de cautare, cu tehnologia…

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…