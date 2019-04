Stiri pe aceeasi tema

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! In urma cu doua saptamani, in localitatea buzoiana Padina a avut loc o crima similara celei din balada populara Miorița. Doi ciobani l-au rapus pe al treilea, mobilul crimei nefiind insa insușirea averii, ci…

- Cutremur in Romania, joi dimineața, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a avut 2,6 grade și s-a inregistrat in județul Buzau. Seismul a avut loc la ora 08:06, la o adancime de 100 de km. Luni au mai avut loc doua cutremure in Romania. Primul a avut…

- Semnarea contractului de finanțare din fonduri europene a fost intarziata cu cateva zile fața de termenul stabilit inițial, intrucat a fost nevoie de unele modificari in proiect, determinate de stabilirea unui nou salariu minim in domeniul construcțiilor. In cursul acestei saptamani, cu ocazia semnarii…

- Accident mortal, produs in jurul orei 09:30, pe Șoseaua Nordului din municipiul Buzau. Un barbat in varsta de 45 de ani, care se deplasa pe bicicleta, a decedat dupa ce a fost lovit de o duba. Accidentul s-a produs pe Șoseaua Nordului, in fața cimitirului Sfanta Vineri. Barbatul se deplasa pe acostamentul…

- Noi nu ne mai facem bine. Dupa ce au parjolit sute de hectare pentru a-și curața terenurile de vegetația uscata și, astfel, sa incaseze banii pentru subvenția APIA, unii cetațeni s-au gandit ca in Buzau inca se respira bine și ca n-ar strica ceva fum. Astfel, un nor gros a inundat zona șoselei de centura…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 120 de kilometri.

- Un cutremur de magnitudine 2.2 a fost inregistrat, in judetul Buzau, la 65 de kilometri adancime, la ora 22.19.Acesta a fost al treilea de ieri potrivit postarilor de pe pagina oficiala de internet al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Anterior mai fusesera inregistrate…