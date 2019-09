Damien Dussaut, noul jucator al FC Viitorul Constanta

Francezul Damien Dussaut este de astazi, noul jucator al formatiei FC Viitorul Constanta.In varsta de 25 de ani, pe care ii va implini la 8 noiembrie, Damien Dussaut a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala si a semnat un contract valabil pana in vara anului 2022. Acesta are 1,82m, este… [citeste mai departe]