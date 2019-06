Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar dori alocarea a cel putin un miliard de euro fonduri europene pe zona de sanatate, in perioada de programare 2021 - 2027, in conditiile in care are nevoie de investitii in unitatile de primiri urgente, in ambulatorii, dar si pentru constructia celor trei spitale regionale, din care cel…

- Absorbtia fondurilor europene de catre Romania este de 29%, aproape de media europeana (31%), deci nu suntem de certat, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la o intalnire cu presa ce a avut loc la Bruxelles.

- Una dintre prioritatile Romaniei ramane investitia in domeniul medical, in tot ceea ce inseamna cladiri, infrastructura, dotari, formare profesionala si screening, si vom face tot posibilul sa obtinem cele mai bune rezultate in viitoarele programe, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Roxana…

- Pare ciudat, nu-i așa (?), in contextul in care Parlamentul și Guvernul declarasera incheiata Marea Sarbatoare Naționala in ultimul minut al anului trecut, bucurandu-se de un revelion cu bifare majora in calendarul de fațada, imediat intonand vechiul refren de manea politica: „Foaie verde…

- Peste 1.000 de infecții nosocomiale au fost raportate in primele 4 luni ale anului 2019 de catre 69 spitale din intreaga țara, potrivit unui raport al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate, in condițiile in care in Romania ...

- Președintele Klaus Iohannis a criticat sambata, la Iași, atacurile lansate de Liviu Dragnea la adresa Uniunii Europene, afirmand ca ”daca pesediștii nu vor in UE, sa plece și sa ne lase sa ne facem treaba”. ”Exista politicieni care au venit aici sa va umileasca, aia va spun ca nu conteaza alegerile…

- Comisarul european Corina Crețu raspunde dur atacurilor din PSD pe tema atragerii de fonduri europene. Crețu susține ca piedicile in accesarea banilor sunt de ordin intern, nu din partea factorilor de decizie ai UE.Citește și: Motivare SURPRIZA a CCR pe inițiativa 'Fara Penali' - Candidaturile…

- "Este absolut inacceptabil ca tocmai Iohannis sa atace PSD ca nu construiește spitale, in condițiile in care PNL, partidul care il susține in campania prezidențiala, a inchis zeci de spitale din Romania, redeschise apoi in guvernarea PSD. Este intolerabila insinuarea președintelui Iohannis…