Judetul Brasov are in derulare proiecte finantate din fonduri europene in valoare de aproape 1,5 miliarde de lei, pe actuala programare 2014 - 2020, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu. "In judetul Brasov, la ora actuala avem contracte cu finantare europeana in valoare de circa 1,5 miliarde de lei. Avem 163 de proiecte publice si private aflate in derulare care vizeaza diverse domenii de activitate. Acestea se deruleaza cam in tot judetul Brasov, care are 51 de localitati, un judet preponderent urban, dar important este ca si in comunitatile mici banii europeni se duc…