Minutele groazei la NASA. Coborârea sondei InSight pe Marte Dintre cele 43 de misiuni trimise pe sau in jurul planetei Marte, 25 au esuat, echipamente rusesti, americane si europene zac pe suprafata sa, iar satelitii si-au ratat orbita. Un singur rover martian, Curiosity, este activ astazi, relateaza vineri AFP. Luni, modulul spatial InSight al Agentiei spatiale americane NASA urmeaza sa asolizeze in regiunea de ses Elysium unde seful misiunii spera sa gaseasca ''o mare parcare de supermarket', foarte plata, fara pietre care ar putea deteriora vehiculul. Evenimentul nu va putea fi transmis in direct prin streaming video. Imaginile din timpul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bazinul mediteranean se incalzeste mai repede decat intreaga planeta Pamant. In acest sens, geograful si ecologistul german Wolfgang Cramer scrie despre concecintele incalzirii globale in tarile din...

- Pe cat de distructiv, pe atat de spectaculos. Vulcanul Krakatau, unul dintre cei mai renumiți vulcani ai lumii, a izbucnit oferind un spectacol de lumini de neuitat. Momentul in care vulcanul Krakatau a izbucnit și a reușit sa-și creeze propriul fulger a fost filmat. Expertii nu pot explica prea bine…

- Sub presiune factorului antropic, populatia de vertebrate salbatice de pe Pamant a scazut cu 60% intre anii 1970 si 2014, conform unui nou bilant, din ce in ce mai alarmant la fiecare editie, realizat de organizatia non-guvernamentala pentru conservarea naturii World Wide Fund for

- Vremea in weekend va fi in general calda si insorita, cu temperaturi maxime de pana la 25 de grade, in special in vestul si nord-vestul tarii. Sambata si duminica noaptea, insa, se vor inregistra -2 grade la munte.

- Capsula aerospatiala rusa Soyuz MS-08, cu trei astronauti la bord, s-a decuplat joi de la Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru a intreprinde drumul de intoarcere spre Terra, potrivit Centrului de Control al Zborurilor Spatiale situat in afara Moscovei, relateaza EFE. Se prevede…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care a facut avere din comertul online de haine si care este colectionar de arta contemporana, va fi primul turist trimis intr-o calatorie in jurul Lunii de compania americana privata SpaceX. El va fi insotit de artisti, informeaza AFP, data prevazuta a…

- Actrita Vanessa Marquez, cunoscuta din serialul „ER”, a fost impuscata mortal joi de politisti din Pasadena care au fost solicitati sa intervina pentru o situatie de urgenta la locuinta ei, unde aceasta vizibil afectata psihic i-a amenintat cu pistolul, a confirmat Departamentul serifului din Los Angeles…