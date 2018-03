Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Elevii din Alba si-au testat cunostintele avansate de Limba Germana, la olimpiada organizata in 24 februarie – Colegiul National Militar “Lucian Blaga” Sebes. Cei mai buni dintre ei vor reprezenta judetul la olimpiada nationala. Va prezentam rezultatele elevilor clasati pe primele locuri, dupa etapa…

- Cursantii Scolii de Arte si Mestesuguri din cadrul Centrului de Cultura ,,Augustin Bena” Alba vor sustine, vineri, la Ocna Mures evenimentul „Martisor calator”, un spectacol muzical-coregrafic dedicat femeilor. Spectacolul va avea loc incepand cu ora 17,00 la Casa de Cultura „Ion Sangerean” din Ocna…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a trimis adrese catre primarii, spitale și medici de familie, avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, și le-a recomandat sa ia masuri și sa faca evaluari, astfel incat sa preintampine evenimentele nedorite. In cazul medicilor de familie și primariilor,…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a hotarat suspendarea cursurilor incepand de astazi 27.02.2018,…

- Pompierii din Alba au asigurat masurile PSI la un accident rutier petrecut luni noaptea in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba, in accident a fost implicat un TIR și o autocisterna. Traficul este oprit la ora 00.20. Pe aceasta porțiune de drum se circula…

- Cursurile nu se suspenda in Alba din cauza vremii, așa cum s-a intamplat in alte județe și in București, iar Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) monitorizeaza evoluția meteo și va lua masuri daca se vor impune. Marcela Daramuș a anunțat, duminica, intr-un comunicat de presa, ca luni, in unitațile de…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, care deține o ferma de mai bine de zece ani, a declarat ca bovinele din rasa Balțata Romaneasca sunt pe cale de dispariție, iar autoritațile ar trebui sa se implice pentru subvenționarea lor, in vreme ce simpli țarani nu iși mai pot vinde liniștiți animalele din cauza…

- Jidvei a primit statutul de Superbrand in cadrul celei de-a opta ediție a Galei de decernare a trofeelor pentru excelența in branding. Superbrands Romania a omagiat 30 de branduri cu perfomanțe excepționale in anul 2017, printre acestea aflandu-se și compania din județul Alba . Cu o suprafața intinsa…

- Se negociaza in forța. Pe Justiție. Negociaza ambasadorul Statelor Unite Hans Klemm. Imparțindu-și timpul intre Palatul Victoria și Palatul Parlamentului. Negociaza Livu Dragnea. Negociaza Tudorel Toader. Și negociaza insuși președintele Klaus Iohannis. Și, de aceea, treaba asta cu negocierile s-a…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a inregistrat peste 30.000 de locuri de munca vacante. Potrivit datelor, Bcureștiul, Prahova și Timiș sunt județele cu cele mai multe locuri de munca disponibile. Angajatorii cauta in principal vanzatori, lucratori comerciali și croitori. Agentia Nationala…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.784 locuri de munca, în data de 19 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Statiunea de cercetare legumicola din Buzau a primit solicitari ferme din partea mai multor retele de magazine pentru comercializarea de soiuri de legume exotice, cu forme si culori atipice, cum ar fi rosiile tigrate, vinetele albe, castravetele anti-diabet, kiwano sau ardeii iuti multicolori, conform…

- Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului MEDIAFAX, ca se antreneaza pentru aceasta competitie de aproape un an de zile, inclusiv pentru a infrunta frigul. Sportivul originar din orasul Aiud, judetul Alba, considera ca toti participantii au sanse egale, iar psihicul este foarte…

- Mihaela Bilic, medic nutriționist, dezvaluie care sunt cele doua ingrediente pe care ar trebui sa le excludem din meniul zilnic sau, cel puțin, sa le consumam cat mai rar, deoarece afecteaza nu doar silueta, ci și sanatatea intregului organism. Exista doua ingrediente care, atunci cand sunt consumate…

- Majoritatea oamenilor considera ca includerea in meniul zilnic a carnii albe aduce multiple beneficii sanatatii, in plus gustul este placut, iar pretul acceptabil. Dar carnea de pui cumparata din supermarket poate fi foarte periculoasa pentru sanatate. Consumatorii sunt sfatuiti sa fie foarte atenti…

- Dupa plecarea lui Steliano Filip la Hajduk Split, Dinamo se mai desparte acum de un alt titular de baza. Ionuț Nedelcearu, fundașul central in varsta de 21 de ani, va pleca de la formația roș-alba, anunța TV Digi Sport, iar GSP.ro a aflat ca destinația jucatorului e Rusia, la Ufa, echipa de pe locul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis atentionare Cod Galben de ninsori, ploi si vant puternic valabila pana joi, in mai multe zone din tara. In judetul Alba, atentionarea este pentru intervalul 13-14 februarie, zona Sugag – Oasa (Transalpina). Potrivit ANM, de marti, 13 februarie, ora 20.00…

- Un șofer in varsta de 33 de ani din Craciunelu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a refuzat testarea cu aparatul etilometru și recoltarea de probe biologice. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 februarie 2018, in jurul orei 00.30, politistii Biroului de Ordine Publica Blaj l-au depistat pe un barbat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Roșia de Secaș este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism cu 0,68 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Politie Rurala Blaj, Postului Politie…

- In calendarul ortodox, duminica, 11 februarie, este Lasatul Seculul de carne, in pregatirea pentru Postul Sfintelor Pasti. In aceeasi zi, este Duminica Infricosatoarei Judecati. Lasatul secului de oua, peste si lactate va fi saptamana viitoare, pe 18 februarie. De luni, 12 februarie, crestinii intra…

- O profesoara de la Școala Gimnaziala din Lupșa a facut o plangere la DNA Alba prin care o acuza pe directoarea instituției de abuz in serviciu, șantaj, amenințari și falsuri și ii cere daune morale de un milion de euro. Femeia susține ca a fost harțuita la locul de munca și din acest motiv s-a […]

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN.„Noi am finantat…

- Politistii din Blaj, Cergau si Rosia de Secas au fost, miercuri, in trafic, in cadrul unor actiuni pentru cresterea sigurantei rutiere. Au aplicat amenzi de peste 10.000 de lei, au descoperit masini cu defectiuni tehnice si au confiscat lemn transportat ilegal. Potrivit IPJ Alba, in 7 februarie, politistii…

- Tabloul "Tarancuta cu naframa alba" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, marti, pentru suma de 42.500 de euro, la licitatia "Mari maestri ai portretului" organizata de Artmark in Capitala. Intre lucrarile cumparate la sume ridicate s-au mai numarat: "Primavara" de Nicolae Tonitza, la 40.000 de euro,…

- Indicatorul din județul Mureș care semnala intrarea pe raza județului Alba, marcat in limbile romana și machiara (Alba, Feher) a fost retras, președintele CJ Mureș, Peter Ferenc, fiind acuzat de abuz in serviciu. Deputatul PMP de Mureș, Marius Pascan, a scris, marți, pe Facebook, ca indicatorul cu inscripționarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele…

- Pe partiile din judetul Alba este inca zapada suficienta, dar calitatea acesteia pentru sporturile de iarna ar putea fi afectata de conditiile meteo anuntate pentru acest weekend. Sunt posibile ploi, la munte, la altitudini sub 1800 de metri, vineri si sambata, dar si ninsori viscolite, duminica. Deocamdata,…

- Miercuri, 31 ianuarie a.c., cu incepere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfasurat sedinta Comisiei de Dialog Social a judetului Alba. Ordinea de zi a sedintei a cuprins urmatoarele teme: informare privind rezultatele acțiunii de conștientizare…

- Iulia Albu este astazi un nume cunoscut in lumea showbiz-ului autohton. Insa, inainte de a deveni doamna Albu, vedeta avea cu totul alt nume, pe care nu multa lume i-l cunoaște. Iulia Albu, care este mama unei fetițe pe nume Mikaela , este cunoscuta ca fashion-editor, dar și pentru faptul ca taie in…

- In urma a 9 perchezitii efectuate de politisti pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar evaziune fiscala si spalare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile in valoare de peste 1.400.000 de lei. La data de 30 ianuarie, politisti din cadrul…

- Imagini spectaculoase in miez de iarna pe cerul din Chisinau. Locuitorii din Capitala au avut ocazia, sa admire un minunat curcubeu pe cer cu citiva nori. ”Curcubeul de ceața” sau curcubeul in mijlocul iernii apare atunci cind razele soarelui se intilnesc cu picaturile de apa inghețate din ceața. Astfel,…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) anul 2018 putea insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar Raluca…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post decembriști din punct de vedere al tabloului macroeconomic, scrie deputatul PSD, Ioan Dirzu intr-un comunicat de presa. Pentru 2017 avem urmatoarele date oficiale: -creștere economica de 7%, primul loc in UE28. -deficit bugetar de 2,8% din PIB (mai…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Unirea” al judetului Alba aduce la cunostinta o serie de reguli de comportare in caz de ger si ninsori abundente. Potrivit statisticilor ultimilor ani, perioada ianuarie – februarie se caracterizeaza prin precipitatii mai abundente sub forma de ninsoare, precum…

- Nicolae Burnete s-a nascut în 4 iunie 1960 la Rosia de Secas, judetul Alba, si a absolvit în 1985 Institutul Politehnic Cluj-Napoca, specializarea Mecanica Agricola, ca sef de promotie, iar din anul 2001 este profesor universitar la UTCN, potrivit Mediafax. În perioada 2004…

- Dupa ce in noaptea de 21 spre 22 ianuarie a.c, personae inca necunoscute au patruns, prin efracție, forțand cu ranga fereastra unui magazin aparținand firmei Orange, de pe strada Al. Sahia din Cugir, o alta acțiune a hoților s-a petrecut noaptea trecuta(24 spre 25 ianuarie), la alte 3 locații situate…

- Miercuri, aproximativ 600 de persoane au participat la Galati la manifestarile dedicate Zilei Unirii Principatelor, la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, unde la final s-au prins in Hora Unirii, membrii platformei Actiunea 2012 desfasurand un steag tricolor de 50 metri lungime pentru a transmite un mesaj…

- Producatorul de mobilier pentru baie Savini Due din Sebes, judetul Alba, controlat de omul de afaceri italian Piersante Savini, estimeaza pentru acest an o crestere de 15% a afacerilor fata de anul trecut, cand cifra de afaceri a companiei a ajuns la 25,7 mil. euro. Reprezentantii companiei spun ca…

- Politistii din Blaj au identificat-o pe o femeie din oras ca banuita de comiterea furtului unei sume de bani de la o pacienta internata in spital. Intregul prejudiciu a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie, Politia Municipiul Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 61 de ani,…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.…

- Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina a publicat rezultatele concursului de admitere. Va prezentam mai jos lista candidaților din județul Alba care au fost declarați admiși. Numele candidatului admis (cu prenumele tatalui, și punctajul obținut). RAICA VASILE ADELA-MAURA – 82 de puncte…

- Un utilaj al primariei Poienești a lucrat toata noaptea de joi spre vineri, pentru deblocarea drumului spre satul Frasinu. Primarul comunei, Nelu Caragața, a dispus ca utilajul sa lucreze in doua ture de cate 12 ore, pentru deblocarea tuturor drumurilor din comuna. “Avem pregatita o suma de 10.000 de…

- Condițiile meteorologice extreme au determinat izolarea completa a unui oraș din Romania. Autoritațile locale au dispus ca niciun autoturism, in afara celor care aparțin echipelor de intervenție sa nu iasa din oraș.

- Zapada care a cazut in ultimele ore i-a scos pe drumari la munca. In Capitala, acestia au lucrat toata noaptea si au imprastiat material antiderapant. Muncitorii continua deszapezirea strazilor si la aceasta ora. Inarmati cu tone de antiderapant, angajatii de la Exdrupo au avut noapte alba: "Cu soluție.…

- Politistii din Cugir, impreuna cu RAR –ul, au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate starii tehnice necorespunzatoare a autovehiculelor. La 4 autovehicule au fost constatate defectiuni tehnice. La data de 16 ianuarie a.c., politistii rutieri din Cugir, impreuna cu specialisti…