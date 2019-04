Stiri pe aceeasi tema

- Mii de timișoreni au profitat de vremea frumoasa de la sfarșitul saptamanii trecute și s-au plimbat cu vaporașele, pe Bega. Weekend-ul trecut aproape 4500 de timișoreni și turiști au ales sa admire Timișoara de pe apa. Varful de calatori a fost atins dunimica, zi in care au „plutit” cu vaporașele 2.700…

- Baritonul Cristian Rudic este, incepand de luni, noul manager interimar al Operei Nationale Romane Timisoara (ONRT), dupa retragerea maestrului tenor Corneliu Murgu, care a condus institutia timp de 19 ani, a anuntat ONRT. Nascut la Arad, Cristian Rudic a absolvit in anul 1995 Facultatea de Muzica din…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza in data de 7 martie 2019 incepand cu ora 12.00 in sala Florin Isuf o expoziție de sculptura semnata de Amos Morușca. Amos Morusca provine din judetul Alba, acolo unde a și invatat secretele sculpturii in…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Universitatea de Vest din Timisoara au semnat, la sediul UVT, contractul de finantare pentru proiectul „Extindere spatii de invatamant existente pentru Facultatea de Arte si Design si Facultatea de Muzica si Teatru”.

- O echipa formata din doi studenti de la Politehnica ieseana a castigat un proiect in valoare de 40.000 de lei pentru amenajarea unui spatiu verde din Campusul „Tudor Vladimirescu". Cei doi sunt studenti la Facultatea de Arhitectura, banii fiind castigati in cadrul competitiei de creativitate in dezvoltarea…

- Facultatea de Arhitectura si Urbanism din Timisoara vine in ajutorul elevilor de liceu din clasele terminale care in viitor vor sa devina arhitecti, prin organizarea unor cursuri de pregatire gratuite de desen liber si desen tehnic. Aceste cursuri doresc sa pregateasca elevii de liceu pentru…

- Eveniment special in holul central al Bibliotecii UPT. Studenții anului VI de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara, alaturi de cadrele didactice coordonatoare – arh. Cristina-Maria Povian și arh. Mihai Donici – organizeaza vernisajul expoziției „Sit with me”.…