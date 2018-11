Minunea cinetica a Resitei, gratioasa ca-n prima zi

Stiri pe aceeasi tema

- „Resiteni, ne citim si peste o suta de ani?“, se intreaba reprezentantii municipalitatii, lansand o provocare pentru locuitorii urbei, spre o actiune plina de incarcatura emotionala si semnificatie istorica, un fel de stafeta a timpului. Centenarul „este sarbatoarea care trebuie sa ne dea…

- Direcția de Asistenta Sociala din Primaria Mioveni va primi, incepand de joi, 1 noiembrie 2018, cereri si declaratiile pe proprie raspundere insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale, energie electrica, combustibili solizi sau petrolieri, conform…

- Direcția de Asistenta Sociala din Primaria Mioveni va primi, incepand de joi, 1 noiembrie 2018, cereri si declaratiile pe proprie raspundere insotite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu gaze naturale, energie electrica, combustibili solizi sau petrolieri, pentru…

- Municipalitatea ieseana va crea un centru unic de monitorizare si interventie, care va avea sediul la „Piramida lui Dubet", cladirea Primariei din Soseaua Nationala nr. 43. Centrul va cuprinde sistemul de supraveghere video gestionat acum de Politia Locala, alaturi de Centrul de monitorizare al CTP,…

- In cursul zilei de miercuri, angajatii de la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei au batut din usa in usa pentru a verifica disponibilitatea locuitorilor din blocurile afectate de a se muta in locuinte sociale. Totul va fi decis dupa finalizarea expertizei tehnice. Certa este doar cauza:…

- In luna iunie, consilierii locali resiteni au votat pentru schimbarea productiei serelor din municipiu, astfel ca in loc de panselute, sa fie preferate plantele perene si… legumele pentru Cantina Municipala. Asa se face ca in loc sa tot pregateasca si sa planteze panselute, angajatii…

- Cineva gata sa-si piarda garajul in urma demolarii l-a acuzat pe primarul Ioan Popa ca a lasat orasul in pielea goala, dupa ce a inlocuit batranele si crescutele salcii cu niste firavi de platani, abia rasariti pe Bulevardul Revolutia din Decembrie. Ei, bine, edilul ne-a prezentat planurile…

- Mai mulți muncitori de la Direcția de Servicii Publice Sport și Agrement (DSPSA) a Primariei, polițiști locali și funcționari in frunte cu viceprimarul Marian Murariu au participat miercuri la o acțiune care se intampla mai rar in municipiul reședința de județ.