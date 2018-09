Minune: stadionul UTA va fi gata pe 21 noiembrie!

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 27 iulie, Primaria Baia Mare a incheiat un contract cu firma SC TAFFOR SRL din Baia Mare care vizeaza terenul de fotbal nr. 2, aflat in zona Stadionului Viorel Mateianu. Conform contractului, “prestatorul se obliga sa presteze servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru…

- DRDP Iași a demarat la astazi, 14 august, lucrari de așternere a covoarelor asfaltice pe DN11, pe sectorul Sanduleni – Bacau. Termenul de finalizare a lucrarilor a fost estimat la aproximativ șase saptamani, timp in care circulația pe tronsonul de drum menționat se va desfașura alternativ, dirijat de…

- CNAIR a anuntat ca semnarea contractului de achizitie public va fi posibilia dupa solutionarea eventualelor contestatii/plangeri formulate in cadrul procedurii de atribuire. Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si o perioada…

- Tehnostrade este controlata de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu. Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de executie a lucrarilor si o perioada de garantie de 84 de luni. Realizarea contractului presupune proiectarea si executia lucrarilor de construire…

- Ofertantul desemnat castigator este Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, avand pretul de 668.330.294,63 Lei fara TVA, și un punctaj total de 100 puncte, din care 60 de puncte pentru componenta financiara și 40 de puncte pentru componenta tehnica. Cele doua companii sunt controlate de omul…

- In acest sens, Camera Deputatilor a demarat o procedura simplificata prin care vrea sa cumpere servere: Lot 1 - Sistem server signalistica digitala (un set); Lot 2 - Server site web (doua bucati). Valoarea contractului este estimata la 322.352 de lei. Termenul limita pentru primirea ofertelor este…

- „Pe strada Simion Popa, un proprietar sfideaza in continuare Primaria Arad prin nedesfiintarea garajelor – doua la numar – de pe domeniul public, impiedicand lucrarile de regenerare urbana din zona, iar Primaria NU ia nicio masura… Deocamdata.” Acesta e semnalul de alarma tras de aradeanca…

- Daca visul multor romani este sa traiasca in Statele Unite, exista si americani care au lasat in urma America pentru Romania. Pe unul dintre ei l-am gasit la Cluj-Napoca. Trevor Lothrop traieste de patru ani in tara noastra si se declara indragostit de Transilvania.