- Un accident cumplit a avut loc astazi in Vaslui, dupa ce un tanar de 31 de ani a facut un stop cardiac in timp ce se afla la volan, izbindu-se de un indicator si intrand in coliziune cu o alta masina.

- Recent inauguratul stadion al lui U Craiova a fost inclus pe lista celor mai votate zece stadioane inaugurate anul trecut. Juriul concursului a fost asigurat de 5 arhitecți renumiți din lumea sportului. Votul final pentru stabilirea celui mai spectaculos stadion va avea loc in perioada urmatoare, pe…

- Un barbat in varsta de 51 de ani a vazut moartea cu ochii in aceasta seara, dupa ce autoutilitara plina cu lemne in care se afla s-a rasturnat pe DN 10. Șoferul, un tanar de 34 de ani, a incercat sa evite un caine, insa gestul sau era sa-l coste viața pe pasagerul din dreapta ...

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Patru pietoni, intre care un copil de 3 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator fiind resuscitat de cadrele medicale.

- Un teribil accident rutier, in care o persoana și-a pierdut viața, s-a produs marți dimineața, pe DN 73, in localitatea Cristian. Un tanar de 30 ani, fara carnet și sub influența alcoolului, a urcat la volan, iar intr-o curba a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un parapet, apoi autoturismul…

- Tragedia a lovit familia din Balș acum un an, cand ambii copii, un baiat și o fata, in varsta de 23, respectiv 24 de ani, au murit intr-un accident de mașina. Erau studenți la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Craiova și se indreptau spre facultate cu mașina cumparata chiar de…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! Femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o atunci atat de crunt, are motive sa zambeasca…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Un accident rutier cu doua autovehicule implicate, in care trei persoane au fost ranite, s-a produs miercuri dupa-amiaza, 14 februarie 2018, la iesierea din orasul Bals, spre Craiova, pe drumul european E 574, minute in sir traficul fiind restrictionat.

- Accident CUMPLIT. Doliu in lumea fotbalului! Vedeta de doar 26 de ani a murit FUGERATOR in urma impactului, medicii nu l-au putut salva Doliu in lumea fotbalului! Un jucator de top a murit subit, la doar 26 de ani! Clubul la care juca pare blestemat, a pierdut mai multi fotbalisti in conditii similare…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus, zilele trecute, condamnarea definitiva la inchisoare cu executare a unui tanar din Craiova banuit de conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana careia exercitarea dreptului…

- Doi tineri de 21 si 36 de ani au fost raniti usor, in timpul unui accident petrecut, in aceasta dimineata, pe Calea Severinului din Craiova. Un sofer de 21 de ani, Mihai Totoreata, din Craiova, a condus cu viteza un ...

- Berbec Veți avea nevoie de mult tact și diplomație in relațiile cu mama sau in relațiile cu copiii daca voi inseva sunteți mame. Abordați cu delicatețe relația cu ei, mai ales daca au un caracter iute ca al vostru. Va puteți trezi ca aproape se inverseaza rolurile și vai de parinții care nu-și…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Descoperirea macabra a fost facuta in localitatea Murighiol de unul dintre copiii celor doi. Baiatul era plecat la o petrecere cu alta ruda. Cand s-a intors si-a gasit ambii parinti fara suflare in casa. "Am fost pana in centru si cand am venit inapoi i-am gasit pe parintii mei. (...) Au facut…

- Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul Orastie.Trei oameni au murit pe loc, astazi, in urma unui accident cumplit la iesirea din municipiul...

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Tautii Magheraus pe E58, in zona DURA, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie pe raza localitatii Tautii Magheraus. In urma impactului putenic, o persoana ranita a ramas incarcerata.…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, la kilometrul 14+400 pe raza localitații Pielești. In imapct au fost implicate doua autoturisme, Ford Fiesta si un Matiz. Fordul circula in direcția Balș- Craiova, iar din cauza neadaptarii vitezei la ...

- Gest emoționant al unui tanar din Iași, adoptat de o familie din Noua Zeelanda. Barbatul de 28 de ani a reușit sa-și gaseasca parinții biologici cu ajutorul oamenilor care s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Tanarul s-a nascut in Iași, in 1990, și a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda,…

- O fetita de 2 ani a decedat duminica seara, dupa ce a lovit o un cal intr un grajd din localitatea Sorostin, a anuntat Politia citata de Agerpres.ro. In localitatea Sorostin, fetita de 2 ani, nesupravegheata, lovita mortal de un cal in grajd. Se fac cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care…

- Un șofer de 23 de ani a pierdut controlul volanlui, iar mașina pe care o conducea a intrat intr-un stalp din beton și un gard de pe marginea drumului. In urma impactului, șoferul a ramas incarcerat. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje SMURD, o autospeciala cu modul de…

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…

- In apropiere de Ștefan Voda a avut loc un accident teribil. Doua persoane s-au stins pe loc dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit violent. Potrivit poliției, totul s-a intimplat in aceasta dimineața, in jurul orei 5:30 la o stație PECO din apropierea orașului Stefan Voda. Un Land Rover,…

- 29 noiembrie 2013, o zi blestemata pentru cel mai bun pilot de Formula 1 din toate timpurile. S-au implinit patru ani de cand viata fostului mare campion, Michael Schumacher, a luat o intorsatura dr...

- Cei șapte copii ai familiei Stanca, din județul Dolj, nu și-au sarbatorit niciodata ziua de naștere, nici Moș Craciun sau Moș Nicolae nu le-au adus vreodata cadouri. La doar 20 de kilometri de Craiova, saracia lucie și-a facut salaș in gospodaria acestei familii din localitatea doljeana Breasta. Cei…

- Un barbat de 49 de ani, din comuna Capreni, și-a pierdut viața, pe 24 decembrie, in urma unui grav accident rutier. Nicolae Chițibuș mergea pe marginea drumului, alaturi de o femeie de 82 de ani, din aceeași localitate, moment in care amandoi au fost loviți de un autoturism condus de un vecin…

- Doua autoturisme s-au ciocnit violent, duminica noaptea, in localitatea Bradet in apropiere de Matasari. In urma coliziunii, o Dacia Nova a fost distrusa aproape in totalitate, iar cealalta mașina implicata, cu volan pe partea dreapta, a fost grav avariata. Articolul FOTO. Accident cumplit, langa Matasari,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Accident CUMPLIT. O coliziune frontala intre doua autoturisme. Un elicopter SMURD a fost chemat pentru a prelua un ranit grav Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la Rovinari. Un autoturism condus de o tanara de 26 de ani din Bilteni nu a acordat prioritate intr-o interesecție unei mașini conduse de o femei de 46 de ani din Craiova. Astfel,...

- Intr-o comuna din Judetul Bihor, Santandrei, o familie si-a pierdut locuinta, in urma unui terbil accident. Proprietarii dormeau in momentul in care a luat foc casa. Despre acest teribil accident vorbeste o vecina, Raluca Mohan, care spune ca familia a trudit din greu pentru casa, dar si ca merita sa…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” va dona, marti, 19 decembrie, catre Școala Gimnaziala Speciala ,,Sf. Vasile” din Craiova, jucariile colectate in cadrul campaniei „Sa fim mai buni de sarbatori”. Bilanțul celei de-a VIII-a ediții a campaniei de strangere de ...

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit,...

- Pompierii din cadrul Garzii Bals au intervenit in aceasta dimineata, cu o autospeciala complexa pentru descarcerare si un echipaj SMURD, pe DE 574, la iesirea din orasul Bals spre Craiova, la un accident rutier. In evenimentul rutier au fost ...

- UPDATE 19:41 Potrivit IPJ Dolj, un Opel Zafira, care mergea dinspre Balș spre Craiova, a derapat intr-o curba la ieșirea din Pielești și a intrat in coliziune cu un VolksWagen Passat care circula din sens opuse, pe care l-a proiectat ...

- Este vorba de modelul Fiat Punto care se comercializeaza si in Romania, un model lansat in urma cu ceva ani si care este construit impreuna cu germanii de la Opel ( Corsa). Acum EuroNCAP ofera ZERO stele de siguranta modelului Punto pentru ca nu reuseste sa treaca testele…

- Familia Esther si Stefan Armer, de origine germana, au transformat in anul 2014 un club de noapte din Siret, o cladire veche de peste 80 de ani, intr-un club de petrecere a timpului liber pentru copiii ai caror parinti sunt plecati in strainatate, copii care au nevoie de iubire, de un mentor, de un…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu cateva minute la scoala 1. Directoarea Monica Gheorghe a scapat masina de sub control si a secerat efectiv 7 parinti care isi asteptau copiii sa iasa de la scoala. Vom reveni cu amanunte!

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Tanara ucisa la metrou era din Craiova, iar in luna septembrie anunta ca este insarcinata. Femeia suspectata ca ar fi ucis-o a fost gasita de politisti marti noapte, in zona Piata Unirii . Ea va fi trimisa in fata judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile si urmeaza sa fie…

- Accident grav de circulație, luni seara, la ieșire din Sânnicolau Mare spre Cenad. Doua persoane au fost ranite grav, dupa ce un conducator auto a intrat în depașire fara sa se asigure.

- Un accident rutier, in timpul caruia o masina s-a rasturnat, a avut loc, in aceasta dimineata, pe strada Henry Ford din Craiova. Un sofer, de 20 de ani, din Bucovaț, Dolj, care conducea un autoturism Seat Leon, de culoare albastra, ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesirea din localitatea Obirsia de Camp, Mehedinti. Un conducator auto, cetatean polonez, a patruns pe contrasens cu TIR-ul pe care il conducea, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Soferul a…

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.