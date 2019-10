Stiri pe aceeasi tema

- Ultima perioada nu a fost deloc usoara pentru Cristina Pucean. Vestea mortii nepotelului ei, Raym, a venit ca un trasnet si a sfasiat-o de durere. Cu toate acestea, dansatoarea simte ca este iubita neconditionat de Dumnezeu.

- A trecut o luna grea pentru Cristina Pucean, dupa ce nepotelul ei a murit. Nu poate sa treaca peste pierderea suferita si se gandeste tot timpul la micutul de trei ani pe care-l avea mereu alaturi. Recent, a scris si o poezie dureroasa pe pagina sa.

- Cristina Pucean trece printr-o perioada foarte grea, dupa ce nepotelul ei in varsta de trei anisori s-a stins din viata. Chiar si asa, vedeta stie ca meseria este meserie si a decis sa onoreze toate contractele semnate, din respect pentru fanii ei.

- Cristina Pucean a trecut si trece in continuare prin cele mai grele momente din viata ei. Dansatoarea si-a pierdut nopotelul de doar 3 ani, in urma unui incendiu. Casa acesteia a luat foc, iar baietelul a murit intoxicat cu fum. Devastata de durere, Cristina Pucean a facut declaratii cu ochii in lacrimi…

- Cristina Pucean trece printr-o perioada extrem de grea, dupa ce nepoțelul ei a murit la varsta de trei ani. In urma cu cateva ore, admiratorii i-au adresat intrebarea care probabil era in mintea tuturor: va renunța la a mai dansa?

- Cristina Pucean este devastata de durere! Nepotelul dansatoarei, copilul care zilele trecute implinise trei anisori, a murit. Vestea a fost data de Cristina Pucean prin intermediul retelelor de socializare, fara a explica ce s-a intamplat. Acum insa, avem noi detalii referitoare la tragedia din familia…

- Fata cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor a facut declarații la implinirea a patru ani de la dispariția tatalui ei. Scriitorul și politicianul Corneliu Vadim Tudor a incetat din viața in data de 14 septembrie 2015, la varsta de 65 de ani. In urma sa a ramas o familie indurerata, vaduva Dooina și cele…

- Donald Trump a distribuit pe Twitter, dupa moartea lui Jeffrey Epstein, postarea unui actor conservator care sugereaza fara vreo dovada ca Bill Clinton ar fi implicat in moartea miliardarului acuzat de pedofilie si trafic de minori, relateaza The Independent.