Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid a comunicat ca, incepand cu luna in curs, clienții companiei din Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui sunt informati prin intermediul unui nou canal despre intreruperile planificate in alimentarea cu energie. Astfel, ei vor primi un SMS cu cel putin 48 de ore inainte de lucrarea…

- In cadrul manifestarii au urcat pe scena de la Teatrul National tineri care s-au remarcat in diverse domenii (inventatori, pasionati de robotica, arhitecti, regizori etc.) cu varste cuprinse intre 10 si 30 de ani. Vorbitori au fost Cornel Amariei, Ana Maria Hogas, Tedy Necula si Andrei Tudor. Cornel…

- Modernizarea liniei Roman (Neamt)–Razboieni (Iasi) va creste siguranta sistemului de distributie si va reduce semnificativ riscul producerii unor avarii Alunecarile de teren din zona comunei Sinesti, jud. Iasi au afectat stabilitatea stalpilor liniei de inalta tensiune Roman – Razboieni, fiind necesare…

- In cadrul unei conferinte anuale despre Sfintii Inchisorilor, care s-a desfasurat la Iasi, din icoanele si moastele aflate acolo a inceput sa izvoreasca mir! Totul s-a intamplat in prezenta a zeci de oameni care au filmat miracolul.

- Zeci de percheziții au avut loc, miercuri, 6 februarie 2019, in București și in 14 județe din țara, inclusiv Valcea, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala! Miercuri dimineața, 6 februarie 2019, politistii din Mures au efectuat 68 de percheziții, in Bucuresti…

- O lege adoptata în Parlament la finalul anului trecut obliga Ministerul Transporturilor sa finanțeze an de an etapele pentru realzarea ,,Autostrazii Unirii", ce va face legatura între Târgu Mures, Neamt, Iasi și Ungheni.

- Organizat de Civitta Strategy & Consulting, Startup Founder este un curs intensiv de formare profesionala dedicat celor care vor sa puna pe picioare propria afacere sau isi doresc sa o imbunatateasca pe cea pe care o au deja, aflati in arealul Regiunii Nord – Est. Toti fondatorii de startup-uri, antreprenorii…

- 7 județe, respectiv Buzau, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacau, Neamț și Iași se afla sub cod galben de viscol și ninsori valabil pana astazi, ora 12:00. ,,In județele menționate, vor fi ninsori ce vor depune strat nou de zapada consistent, iar vantul se va intensifica, temporar cu rafale de 60…65 km/h,…