- Mihai Constantinescu se afla in coma in spital, de la jumatatea lunii mai, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Starea de sanatate a artistului este in continuare aceeași. Monica Pop a rupt tacerea in cazul lui Mihai Constantinescu, dupa ce s-a zvonit ca acesta ar putea fi deconectat de la aparate…

- Monica Pop a facut un apel de ultima ora pe pagina sa de socializare. "Cum sa condamne un medic un pacient la moarte sigura?! Terminati cu stirile nesimtite despre deconectarea de la aparate a lui Mihai Constantinescu, mare artist si drag prieten! Aceste lucruri nu au legatura cu realitatea!",…

- Mihai Constantinescu se afla in continuare internat in stare grava, la Spitalul Floreasca, din Capitala. Medicii au dat noi detalii despre starea in care se afla artistul, iar veștile nu sunt deloc bune. Mibhai Constantinescu are mare nevoie de sange. Colegii sai, artistii s-au unit, iar marti vor merge…

- Mihai Constantinescu se afla in continuare internat in spital, in coma profunda. Prietenul bun al artistului, Adrian Daminescu, a facut marturisiri emoționante despre starea acestuia. „A fost deconectat de la aparate, dar in continuare este tinut intr-o coma controlata, pentru ca mintea trebuie sa se…

- Femeia a spus ca Mihai Constantinescu "a stat destul de mult" pana a venit ambulanța, iar acum activitatea creierului sau a fost afectata de lipsa de oxigen pe care a suferit-o in timp ce aștepta sa soseasca ambulanța, scrie fanatik.ro. Simona Secrier nu a precizat insa cat timp a așteptat sa vina…

- "Tot ce pot sa va spun este ca trebuie sa ne rugam pentru el. Ce pot sa spun... Medicii sunt rezervați. Nici eu nu știu prea multe. Situația este grava. Sa ne ajute Dumnezeu! Nu pot spune nimic altceva decat ca sper și ma rog", a spus Simona Secrier, soția lui Mihai Constantinescu. "Daca iubiți un…

- Indragitul cantaret de muzica usoara a fost transportat noaptea trecuta la spital dupa ce a facut stop cardio respirator. Mihai Constantinescu a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. In cursul noptii, artistul a mai intrat intr-un stop cardio respirator si este in coma. Din primele…

