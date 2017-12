Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 decembrie, dupa incidentele dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei, ziarul a solicitat Poliției sa spuna daca ideea Gabrielei Firea avea avizele legale. La finalul lui noiembrie, Gabi Firea a decis ca in Piața Victoriei sa aiba loc un targ de Craciun, cu loc de concerte.…

- Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 din Petrachioaia au ținut sa marcheze miracolul Nașterii Domnului printr-un frumos buchet de colinde tradiționale și poezii, vineri, pe 22 decembrie. Sub indrumarea atenta a prof. Mariana Iordanescu și in prezența prof. Ionel Cojoaca, directorul unitații de invațamant,…

- Data la care se despodobește bradul de Craciun a fost multa vreme o enigma pentru creștini. Unii spun ca acesta trebuie despodobit imediat dupa Revelion, in timp ce in unele zone din țara se ține cu betele și globuri pana in preajma Sarbatorilor…

- Trei persoane in varsta din Huși și copiii de la doua gradinițe din Huși au primit daruri de Craciun din partea elevilor și profesorilor Colegiului Național “Cuza Voda”. Profesorii și elevii Colegiului Național “Cuza Voda” din Huși au derulat, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, doua activitați…

- Cea mai mare dorința a lui Fuego s-a implinit. Este vorba despre o operaie grea, pe care bunica lui, in varsta de 83 de ani a fost nevoita sa o suporte. Paul Surugiu ține foarte mult la bunica lui, așa ca și-a dorit enorm ca operația sa fie un succes, iar dorința i s-a indeplinit. Regal cu Fuego la…

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, in prima zi de Craciun, consumasera foarte mult alcool inainte de a se sinucide, a declarat prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iasi, Carmina Pascal.

- DE CRACIUN… Patronul din „umbra” al firmei de securitate Live Vision, Liviu Radescu, de 52 de ani, a fost implicat in dimineata primei zile de Craciun, pe 25 decembrie, intr-un accident rutier grav. Liviu Radescu si unul dintre angajatii sai au fost raniti serios. Ambii au ajuns la spital cu policontuzii…

- Ziua de 25 decembrie, prima zi de Craciun, reprezinta un motiv de sarbatoare datorita nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi exista foarte multi romani care isi serbeaza onomastica. Peste jumatate de milion de romani care poarta numele Cristian, Cristina, Cristiana si alte derivate ale acestora isi…

- Circul din Chisinau revine cu un program inedit. De la numere de acrobatii si umor, pana la reprezentatii cu animale exotice – toate se regasesc in spectacolul"Minune de Craciun", in care sunt incadrati si circari din Spania, Ucraina, Belarus si Lituania.

- O adevarata minune inainte de Craciun a facut un polițist care a reușit sa il readuca la viața pe un batran declarat mort, care s-a spanzurat la 71 de ani. Rudele au sunat la 112. Ajuns la gospodaria spanzuratului, polițistul a taiat ștreangul in care era atarnat trupul omului și a i-a facut manevre…

- De multe ori, subestimam impactul pe care un gest simplu îl poate avea asupra vietii unui om. Nu ne ia mai mult de un minut sa întrebam un om ce face, cum se simte, cu toate ca aceasta simpla întrebare îi poate schimba

- Gabi Godeanu, celebrul concurent de la MasterChef, dezvaluie pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , o reteta-minune de Craciun, cu care cu siguranta nu veti da gres! Gabi Godeanu a acceptat sa le destainuie cititorilor nostri cum gateste el ceafa la cuptor. Reteta lui a fost apreciata de toti…

- Parul lung poate fi o adevarata arma de seductie. De aceea este important sa ne ingrijim constant podoaba capilara, iar mastile preparate acasa sunt cea mai buna solutie pentru un par stralucitor si sanatos.

- O familie din Timis e in pragul disperarii, dupa ce Emanuela, o copila de 16 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Adolescenta parca a intrat in pamant de aproape 24 de ore, iar aseara, cand au vazut ca nu se intoarce, parintii au alertat politia.

- Medicii din Barlad au fost martorii unui miracol cu trei zile inainte de nasterea Mantuitorului. Un barbat care s-a inecat in piscina unui centru SPA a inviat dupa 30 de minute. In urma investigatiilor facute de specialisti, barbatul care s-a intors din morti nu s-a ales cu sechele in urma incidentului…

- Pentru al cincilea an consecutiv, CS “Sonicks Junior” Barlad a imbinat sportul cu spiritul caritabil in cadrul evenimentului „Craciun cu baschet”. Dincolo de invitația la mișcare lansata copiilor și parinților cu scopul de a populariza baschetul in oraș, proiectul și-a propus sa aduca un zambet pe buzele…

- Doi barbați din Suletea, Vaslui, au descoperit semnul Sfintei Cruci pe butucul de lemn pe care îl taiau. Curioși sa vada daca acesta se afla pe toata bucata de lemn, cei doi au taiat-o în felii.

- Parc de joaca in Baciu FOTO Primarul comunei Baciu, Florin Mureșan, anunta finalizarea lucrarilor la parcul pentru tineret, amplasat la intersecția strazilor Neptun cu Bisericii Ortodoxe. Parcul de 500 mp este amenajat pe un teren pus la dispozitia autoritatilor de un localnic. Fiindca populatia…

- In perioada 15-16 Decembrie, Susțin Beard Brothers și The Sisterhood Suceava invita sucevenii la Winter Charity Fair. Campania urmarește promovarea artiștilor locali, pentru a-și expune și vinde lucrurile, dar și susținerea unei cauze umanitare. Fondurile stranse in urma targului vor ajunge la ...

- Estera Balog s-a nascut in Nasaud, in 12 octombrie 1988, insa a crescut departe de casa, tocmai in Germania, in sanul unei familii de nemți care a adoptat-o pe cand avea 2-3 ani. "Era necajita. Mama ei era atunci casatorita cu un barbat care a ajuns la inchisoare. Pentru cațiva ani buni. Și, in timp…

- Doi migranti din Afganistan au fost depistati de politistii locali din Timisoara in Targul de Craciun din Piata Victoria, ambii fiind legitimati si predati Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara. ''Politistii locali aflati in patrulare in Piata Victoriei…

- Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, Muzeul de Etnografie Brașov (Bulevardul Eroilor nr. 21 A), așteapta brașovenii și turiștii, incepand cu data de 12 decembrie 2017, sa treaca pragul unui mic Targ de Craciun. In cadrul targului vizitatorii vor putea admira și cumpara: mileuri și ornamente pentru bradul…

- Spiritul Sarbatorilor, in centrele subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj Pe parcursul lunii decembrie, in centrele subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj sunt organizate mai multe evenimente specifice…

- Agenția „Molsilva” anunța ca va scoate in vanzare, de la mijlocul lunii decembrie, 58 de mii de brazi crescuți in pepinierele din R. Moldova, cu zece mii mai mulți decat in anul trecut. Dintre aceștia, 56 de mii sunt molizi și 1 600 - pini, iar 3 100 - verticele. Inalțimea unui pom de Craciun variaza…

- AJUTOARELE LUI MOS CRACIUN Trei eleve de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad au decis sa ajute o familie din comuna Zorleni, sa aiba pe masa de Craciun tot ce le trebuie. Cazul dramatic al familiei Stancu din satul Islaz, comuna Zorleni, este unul care marita sa fie adus in atentia oamenilor…

- Salata de boeuf este una dintre mancarurile care nu lipseste de pe masa Sarbatorilor de Craciun sau Revelion, insa trebuie sa stim cate ceva despre celebra salata pe langa gustul delicios. Un nutritionist ne spune cat de buna este in alimentatie salata de boeuf, doar daca tinem cont de o conditie. „Nu…

- ”O cana cu fericire” este proiectul tinerilor de la Rotaract Sebeș prin care, in cadrul Targului de Craciun vor sa obțina bani pentru a-i ajuta pe elevii buni la invațatura ai Colegiului Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, dar care au venituri scazute. Banii vor merge in cateva burse individuale. ”Va…

- In orasul Schiltz din landul german Hessa, odata cu deschiderea tirgului de Craciun a fost reaprinsa cea mai mare luminare din lume. Conform traditiei, in saptaminile premergatoare sarbatorilor de iarna, in piata tirgului de Craciun, un turn din piatra, inalt de 36 de metri, este transformat intr-o…

- Craciun in Baia Mare: Concert de colinde alaturi de Grupul de colindatori format din artiști locali și Grupul Vocal ASCOR, 8-9 decembrie 2017, de la ora 17,00! Primarul Municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, impreuna cu Autoritatea Locala , va invita la un concert de colinde , eveniment care…

- Timp de 11 luni din an, casa familiei Grant-Grusecki dintr-o suburbie a orașului Chicago pare doar o alta locuința din aceasta zona. Dar in luna decembrie, devine una dintre cele mai importante atracții turistice din regiune datorita felului in care este impodobita de Craciun. Sute de oameni merg zilnic…

- O suceveanca a fost saltata de polițiștii locali din plin centrul Timișoarei, unde tocmai incercase sa inșele o vanzatoare de la Targul de Craciun. Ea pretextase ca vrea sa cumpere o bijuterie și a crezut ca poate scapa și cu banii, și cu lanțișorul pe care il voia. Polițiștii locali de la Serviciul…

- Printre casuțele de la Targul de Craciun și caruselul pentru copii instalat in Piața Libertații, timișorenii au protestat, joi seara, fața de modificarile pe care parlamentarii vor sa le aduca legilor din Justiție. Sub sloganul „#Nextlevel, #rezist”, cei din Timișoara Civica le-au dat intalnire oamenilor…

- Un tânar de 25 de ani a fost arestat la Graz, fiind suspectat ca planuia sa comita un atac terorist în zona târgului de Craciun din orasul austriac, scrie Reuters. Suspectul a fost retinut pe data de 1 decembrie, într-un adapost de urgenta, dupa ce mai multe persoane…

- "In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si a celor asimilate acestora, prevazute de Codul penal si de Legea 78/2000, infractiunile de serviciu…

- Anul acesta, ansamblul Palas iti propune sa petreci un Craciun in „Tara Pinguinilor". Pe langa bradul impozant la baza caruia poti descoperi simpaticele personaje pictate in alb si negru, un punct de atractie pentru clientii Palas, mai ales pentru copii, este ghetarul din Atrium. Cei care vor sa descopere…

- Micuțul prinț se descurca de minune la școala! Tatal lui, Prințul William, a declarat recent ca George s-a acomodat de minune la Școala Thomas`s Battersea și ca a participat deja la serbarea de Craciun, in cadrul careia a jucat intr-o piesa de teatru. Ce personaj a intruchipat micuțul George? Prințul…

- Ca in fiecare an și de aceasta data, de ziua Sf. Nicolae, in Cugir s-au aprins luminițele din tradiționalul brad de Craciun (din fața Bisericii Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului”) și de pe Bulevardul Alexandru Sahia. Acestea au fost aprinse de pe scena de spectacole din apropiere, de catre primarul…

- INTARZIERE?…Daca in Barlad si Husi strazile sunt luminate cu mii de beculete, Vasluiul ramane in urma si nimeni nu stie de ce. Cu toate ca firma ardeleana munceste din zor, vasluienii isi pun deja semne de intrebare si spun ca nu inteleg de ce iluminatul stradal nu este gata. “Vad ca baietii lucreaza…

- [caption id="attachment_39023" align="alignleft" width="201"] bradul din Ungheni[/caption] La Ungheni, bradul a fost instalat pe Piața Independenței chiar in prima zi de decembrie. Impodobirea lui, insa, va incepe abia peste trei saptamani. ”Avem deja o tradiție, ca sa aprindem luminițele de pe brad…

- Deocamdata, și-au anunțat participarea zece comercianți din Barlad, Iași, București și Corund, care iși vor prezenta marfurile in cele zece casuțe special amplasate, iar daca va mai fi cazul, vor mai fi aduse alte doua. Cel care va inaugura Targul de Craciun va fi indragitul cantareț Fuego. Acesta iși…

- Primarul Barladului a anunțat ca de Ziua Naționala a Romaniei va fi inaugurat patinoarul din centrul orașului, tot de 1 Decembrie, odata cu deschiderea patinoarului, vor fi aprinse și luminile de Craciun și luminile bradului din fața Primariei. Boroș promite barladenilor ca cei care vor veni la patinoar…

- Inca doi consilieri locali din judetul Gorj risca sa ramana fara mandate, asa cum s-a intamplat in alte trei cazuri de la inceputul anului si pana in prezent. Potrivit Corinei Belteu, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Gorj, la compartimentul ...

- Doi austrieci au fost amendați de polițiștii locali, dupa ce au distrus jardinierele de pe Podul Michelangelo. Cei doi tineri de 23 de ani sunt cetațeni austrieci și au venit in vizita in Timișoara. Ambii au fost insa amendați cu cate 2500 lei fiecare pentru ”distracția” din plina noapte. Polițiștii…

- Dupa ce rețeaua romaneasca de retail „Dedeman" a anunțat ca iși retrage proiectul investițional pentru Republica Moldova, invocand bariere administrative, iar in presa au aparut informații ca acest proiect nu ar fi fost susținut de catre doi dintre consilierii liberali din CMC, reprezentanții PL neaga…

- Dupa cum ne-a declarat Virgil Baciu, primarul comunei Corbi, ”salariile au fost publicate pe Facebook pentru o mai mare transparenta. Salariile erau deja afisate pe site-ul oficial al primariei-www.primariacorbi.com. Baiatul viceprimarului a intrebat de ce nu sunt si pe Facebook, asa ca i-am spus secretarului…

- Singurele echipe neinvinse, CSC Sinmartin si CSC Santandrei au castigat din nou si impart prima pozitie, echipa pregatita de Ovidiu Morna fiind avantajata de golaverajul superior. O runda in care portarul Vlad Ghete a inscris din nou din lovitura libera si a ajuns la trei goluri…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și fals in declarații in cazul a șase foști și actuali aleși locali. Potrivit unui comunicat al ANI, vizati sunt doi primari, doi viceprimari, dar si doi consileri locali. In cazul primarului comunei Dochia, din judetul Neamt,…

- Politistii locali din Timisoara vor avea un ghid cu expresii uzuale in limbile engleza si germana, pregatindu-se astfel pentru programul Capitala Culturala a Europei in anul 2021. Politistii locali din Timisoara, in special cei care patruleaza in zona centrala a orasului, vor fi dotati si cu cate un…