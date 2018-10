Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Ion Pisc, crede ca energia pe baza de carbune produsa de Complexul Energetic Oltenia va avea viitor, cel putin in urmatorii zece ani Ion Pisc spune ca, in acest moment, in Romania nicio companie nu poate asigura 20-23% din consumul național…

- Complexul Energetic Oltenia a raportat in primele șase luni un profit de aproape noua ori mai mic fața de aceeași perioada din 2017, iar reprezentanții companiei spun ca majorarea prețului certificatelor de CO2 este una dintre cauzele care au dus la diminuarea profitului. Directorul general…

- Producatorul de energie electrica pe baza de carbune, Complexul Energetic Oltenia, anunta ca va incheia anul 2018 cu pierderi. Motivul este legat de pretul ridicat al certificatelor de dioxid de carbon. Acestea sunt necesare pentru ca producatorii de energie care ...

- Atacantul Virgiliu Postolachi (18 ani), care evolueaza pentru PSG, este dorit insistent la naționala Romaniei. Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a declarat, marti, ca Federația Romana de Fotbal spera sa rezolve pana in toamna problema acordarii cetateniei romane tanarului jucator.

- CHIȘINAU, 30 iul – Sputnik. Directorul general al Agenției Proprietații Publice (APP), Vladimir Baldovici, a explicat astazi în cadrul unei conferințe de presa de ce Compania aeriana de stat ”Air Moldova” a fost scoasa la privatizare și de ce statul cere pe ea minimum 48 de…

- Serviciul de Securitate Federal din Rusia a facut vineri mai multe percheziții la un centru de cercetare al agenției spațiale de stat Roskosmos, in urma suspiciunii privind scurgerea de informații despre noile arme hipersonice catre statele occidentale, relateaza Reuters, preluata de mediafax.…

- Directorul penitenciarului din Targu Jiu este acuzat ca ar fi solicitat medicamente, materiale și utilaje de la iubita unui deținut, pentru a i se acorda celui incarcerat diferite favoruri constand in vizite intime, recompense și liberare condiționata in avans, spune liderul FSANP.„Federația…

- La o zi de cand inspectorii medicali de la Directia de Sanatate Publica Bihor au transmis populatiei atentionari privind pericolul intoxicarii prin consum de ciuperci culese direct din padure sau cumparate din piete ori de la colt de strada, Spitalul Judetean Oradea anunta ca din iunie si pana acum…